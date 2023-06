Desde EE.UU. a través del ancho y lejanos mares. Cinismo a raudales...

Estaba en Nueva York, promocionando a La líder de Sumar, Yolanda Díaz. Me refiero al Energúmeno Agustín Santos (que es todo lo contrario del apellido) Maraver, 2º de Yolanda por Madrid, fue embajador de España en la ONU... Allí reclamó los valores Republicanos, socialistas y Eco feministas en La coalición liderada por esta, diciendo que Yolanda ha sabido unir toda la izquierda del PSOE, que esto no han sabido hacer... Y con el desastre ocurrido en el pequeño artefacto, que de submarino nada de nada. Pero si un capricho de poseedores de millones de $, Que no tuvieron en cuenta datos de fabricación y prestaciones de seguridad...

El Titán no pudo soportar la presión e los 3.300 m de profundidad. Lástima de los doloridos familiares, en especial a ese chaval que, por darle gusto a su padre, lo acompañó. Supongo que tal vez lo tenían asegurado cuanto a posibles accidentes. Viene al caso la visita a los restos del supuesto Titanic. Tengamos en cuenta la que según la aseguradora de la época y los expertos. El financiero propietario de la naviera, se gestionó la estrategia de cambiar el nombre del Olympic por el de Titanic, y promover el hundimiento para cobrar del seguro. Miles de millones de £ ...

A favor del financiero J.P. Morgan. ¿Las víctimas? Me llamó la atención este caso sumergible por haber vivido yo cierta experiencia (no tan profunda) en el Interior de un Batiscafo, esférico por supuesto, que, en la entrada del puerto de Sóller, Mallorca, en 1962, bajamos tres militares de la Armada Militar Marina, con la misión de averiguar si había indicios de alguna nave o algo parecido de extraterrestres.

Detectado por el sonar de la época. Y encontramos restos de ese algo... Cuando entregamos el informe se nos ordenó: Silencio absoluto, nada de comentarios... La profundidad desde entonces se oculta... El Batiscafo fue inventado por Auguste Piccard, en 1948, el FNRS, logró descender a 1080 m. en 1953, llegaron a 3150 m. en 1959 a 5. 486 m. en 1960 a 5.486. Después a 10.916 m. en aguas de Guan ...

Pero, estos comerciantes del turismo y clientes millonarios, con precios desorbitados, se atrevieron a ésta demencial catástrofe... Mi más sentido pesar a esas familias. Que Dios les tenga en su seno. Descansen en Paz.