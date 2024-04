La Expansión del Dengue ¡ Sin Tratamiento ! Y sin Estímulos a los Investigadores...

Durante la Dinastía Jin, en 252 a 420 ya se comentaba y, se editó la Enciclopedia Medicinal China, editada y publicada en la Dinastía Tang el año 610, y otra vez en la de Song del Norte en 992. Se explica una especie de “agua envenenada” asociada a insectos voladores que, con sus picaduras provocaban unas fiebres muy dolorosamente elevadas... El Dengue se extendió ya entre los siglos XV y XIX, debido al desarrollo de la marina mercante, y por supuesto a la creciente migración de personas y ganados en los siglos XVIII y XIX. Las ciudades con puertos crecían se urbanizaban, y a la vez se crearon condiciones para el hábitat del mosquito vector, Aedes aegypti. Éste se mantuvo vivo aprovechando el agua almacenada en los barcos durante sus travesías. Así el virus se expandió en muchas áreas geográficas. Existiendo datos de epidemias de Dengue en 1779 y 1780, que asoló varias zonas de África, Asia y América del Norte, el primer dato lo publicó en 1779 Benjamín Rush, aplicándole el término “fiebre rompe huesos” por los síntomas de mialgias y artralgias.

En 1906, la contagiosa transmisión del mosquito Aedes, fue confirmada en 1907 como Dengue, siendo la segunda epidemia conocida después de la fiebre amarilla, producida por un virus. Los científicos John Burton Cleland y Joseph Franklin, completaron el conocimiento básico de la transmisión de éste virus infeccioso de la época... Durante la Segunda Guerra Mundial y, hasta hace poco, quedó atribuida la expansión del Dengue por la disrupcion ecológica, permitiendo conocer los diferentes serotipos del virus ya muy extendido. Fue en Filipinas en 1953 donde la fiebre hemorrágica originó gran sufrimiento, sobretodo en bebés, niños, adolescentes y adultos, según su fortaleza y modo de vida, fueron muchas las muertes. En los años 70 fue la mayor causa de mortalidad infantil en el Pacífico y gran parte de América. La hemorragica aquí, fue referida en 1981 por personas contagiadas en serotipo DENV-2 que tuvieron contactos previos con el DENV-1. Desde el año 2000, el Dengue ya es la segunda enfermedad más común transmitida por mosquitos, después de la malaria.

Actualmente existen más de 40 millones de casos de Dengue, y varios miles de hemorrágico cada año. Sobretodo en Brasil, con 2 millones de casos y 800 muertes. Sin olvidar otros países hispanoamericanos. Argentina en el 7-IV-24, tenían contabilizados 232.996 casos según el boletín epidemiológico. El Presidente Javier Milei, está convencido de que la vacuna no es efectiva. En Colombia tienen registrado 55.340 casos, con 94 muertes. En Costa Rica, en enero de 2024 tenían 2.700 casos, sin vacunas... En Chile cuentan con muchos casos, incluida la Isla de Pascua, negando datos, se quejan de no tener vacunas específicas... En Nicaragua, más de 9.000 casos y 169.515 sospechosos, según el Minsa, varias muertes y, esperan ayuda de Rusia... En Paraguay sólo me dijeron tener 75 muertes por Dengue... En Perú 79.741 casos en lo que va de 2024 con 82 muertes. En Panamá a final del III-2024 tienen 3.200 casos y varias muertes... En México a final de marzo 2024, se contabilizó 5.500 pacientes con fiebres hemorrágica y muchas muertes, reacios a dar detalles... En Ecuador están confirmados 11.492 casos de Dengue y 15 muertes a final de marzo de 2024. El ministerio de Salud Pública se queja del negativo efecto de la vacuna... Tedros Adhanom, director General de la OMS, culpa al problema Virulento del fenómeno climático... Otros países Hispanoamericanos, se niegan a dar datos...

Contra los mosquitos se aconseja usar repelentes adecuados, como los que contengan DEET (dietiltoluamida) en la piel sin cubrir por las ropas. En cuanto al tratamiento contra el Dengue, por lo que vemos, ¡ NO EXISTE ! Y no olvidemos que la vacuna Dengvaxia fue aprobada en 19 países de la Unión Europea, pero no en EE.UU. sobretodo en personas no infectadas previamente y, según el serotipo del Dengue. Que según expertos, es endémico de los territorios de EE.UU. de Samoa Americana, Guan, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Dicen éstos que la efectividad de la vacuna se consiguió en tres estudios aleatorizados, controlados con placebo e involucrando a más de 35.000 personas, en áreas endémicas del Dengue Hispanoamericano y Asía Pacifico. Se confirmó la eficacia en un 76% aproximadamente, en personas de entre 9 y 16 años, previa enfermedad ya confirmada. Esta vacuna viva atenuada se administra en 3 inyecciones separadas, 1 inicial y 2 adicionales, entre 6 y 12 meses después. En EE.UU. la administración de Drogas y Alimentos (FDA) otorgó esta solicitud de designación de revisión prioritaria de enfermedades tropicales. Aprobación otorgada a Sanofi Pasteur. Esta quimérica vacuna tetravalente atenuada , usando la tecnología de ADN, recombinante al reemplazar los genes estructurales PrM (premembrana) y E (envoltura) de la vacuna de la cepa 17 D atenuada con fiebre amarilla de los 4 serotipos del Dengue, indicando evidentemente que CYD-TDV es parcalmente efectivo, para prevenir una superior infección, pero sigue existiendo el riesgo de una enfermedad grave en personas que no fueron infectadas previamente...

En Alemania se alarmaron al detectar 4 casos epidemiológicos y, creyeron haberlo contraído en Ibiza en agosto de 2022 estando de vacaciones 7 días, con mujer e hija de 14 meses, a la mujer de 27 años, le detectaron el anticuerpo I g M específico y de antígeno viral, otra mujer de 37 años, que estuvo 7 días en Ibiza, con su pareja e hijo de 9 años igual. Se sospechó de personas procedentes de México que allí estaban cerca, pero no se consiguió detectar... Ya sabemos cuál es uno de los vectores potenciales del Dengue: mosquito Aedes Albopictus, presente en todo el área española del Mediterráneo. En Ibiza ya se detectó por primera vez en 2014. Tras varios casos, las autoridades sanitarias realizaron pertinentes controles con vista a la temporada de verano y turismo, entre mayo y noviembre, previniendo la posible actividad del mosquito, comprobándose que era mínima... Entre 2018 y ahora, se han detectado casos en Murcia, Cataluña y Madrid, donde, según datos médicos que atendieron, fue debido a transmisión sexual... cuestión rara, ya que según expertos, No existen contagios entre personas...

Pero esto sí, se está lanzando una publicidad caracterizada por la Industria Farmacéutica, de un nuevo antibiótico para combatir infecciones causadas por bacterias multirresistentes, el Emblaveo ( aztreonamavibactam ) para tratamientos de infecciones intraabdominales y urinarias complicadas, neumonía adquirida y por organisimos aerobicos gran negativos, en pacientes con opciones de tratamientos limitados. Es de Pfizer Europe MA EEIG... Toda ésta cuestión no debe ser de nervios, Pero Si de Reflexión... Además, seguimos esperando información solicitada al Centro Nacional de Microbiología, Laboratorio de Arbo virus, Instituto de Salud Carlos III, Hospital Universitario Gregorio Marañón, al Universitario Ramón y Cajal de Enfermedades Infecciosas CIBERINFEC y otros. ¿ Tendremos que esperar la Inteligencia Artificial ?

De Antonio Quirós Abadia, Naturalista.