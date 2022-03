Los jinetes del Apocalipsis cabalgan de nuevo por Europa

Y volvió a aparecer hace dos años el jinete de la peste, que ha desolado al mundo matando a cientos de miles de personas. Desde 1918, con la terrible epidemia de gripe que dejó más de cien millones de muertos en el mundo, no aparecía.

Cuando parecía que la epidemia del SARS-COV -2 se estaba conteniendo, aparece el jinete de la guerra en Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hace treinta años Ucrania ganó su independencia y libertad.

El pueblo Ruso a sufrido siempre.Con los Zares, con los comunistas y ahora con el autrócata Putin.No ha conocido la democracia siempre ha estado oprimido y sin libertad. Sin embargo Ucrania eligió la libertad y la independencia en Agosto de 1991, y ahora lucha por conservarla.

La Unión Europea y los Estados Unidos han conseguido aplicar contundentes medidas disuasorias tanto en el ámbito militar como financiero, para de ese modo frenar la invasión del Kremlin en Ucrania e impedir que pueda seguir haciéndolo en los países vecinos.

Estas medidas disuasorias, que se vienen aplicando en los últimos días son las que a continuación describo. La más importante desde el punto de vista financiero, ha sido excluir a Rusia del sistema de transacciones financieras (SWIFT)

Josep Borrell (Alto representante de la Unión Europea para asuntos Exteriores y Política de Seguridad) ha conseguido convencer a los países de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia y en los últimos días a Suiza para que apoyen estas medidas financieras extraordinarias. Y ha logrado que China se abstenga, cosa hasta ayer impensable.

Rusia va a quedar así aislada y su economía se va a derrumbar y con el rublo por los suelos no va a poder financiarse para seguir con sus intenciones de ocupar finalmente Ucrania para después continuar haciéndolo con los países vecinos.

Otra medida ha sido impedir a las cias aéreas rusas cruzar el espacio aéreo de la Unión Europea. Las sanciones que se han tomado afectan al 70% del Sistema Bancario ruso y el objetivo es dificultar la capacidad del KREMLIN para financiar la guerra.

Entre las medidas de ámbito militar, la OTAN ha desplegado tropas especiales de respuesta rápida, asistidas por mar y aire que se componen de hasta 40000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario limítrofe a Rusia en el plazo de cinco días y durante un máximo de treinta días. Estos efectivos apoyarán a los países que podrían estar en peligro de una posible intervención de Moscú.

Alemania ha incrementado su presupuesto de defensa hasta un 2% y está suministrando armamento a Ucrania para aumentar su potencial de defensa. El presidente Sanchez manifestó esta semana en el Congreso de los Diputados que España va a enviar armamento defensivo a Ucrania. Desde hace pocos días la Unión Europea viene ayudando a este país para facilitar a los refugiados instalarse en otros países que los acojan.

Desde 1939 cuando Hitler invadió Checoslovaquia y Polonia no se había conocido nada igual . El asunto es mucho más complicado de lo expuesto en estas líneas. Es un problema de geoestrategia y geopolítica de muy difícil gestión. Rusia ha amenazado con su arsenal nuclear, saltándose el tratado de no proliferación de armas nucleares. No debemos infravalorar a Vladimir Putin, heredero del K.G B. Es un gran estratega, lo que no impedirá que Europa y EE.UU. actúen con la mayor firmeza y contundencia .

Los jinetes de la guerra y la muerte han vuelto. Todos los países libres y democráticos deben responder como antes he dicho con la firmeza debida y sobre todo unidos en una misma estrategia de actuación. De esta forma podremos abatirlos antes de que acaben con el Mundo. En los últimos cien años dos veces han estado a punto.