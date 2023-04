El Sáhara Occidental sigue siendo de administración española oficialmente… digan lo quieran

Tras la independencia de Francia, Marruecos con la asesoría de EEUU, no paraba crear estrategias, reclamando el Sáhara. Estaba informado del valor productivo de los fosfatos, por incluirlo en su gran Marruecos. En 1967, la ONU ya exigía “débilmente”, la descolonización del Sáhara Occidental. Poco después, Mauritania también estuvo de acuerdo. Bajo el liderazgo de Sidi Brahim Basiri, se creó la Organización Avanzada de Liberación Nacionalista en el Aaiún, que ocasionó muchos muertos y heridos, el 6 -1970, Basiri fue arrestado por los marroquíes y, no se volvió a saber de él... En 1973, se creó el Frente Polisario. Que empezó su lucha contra España, sin calcular que Marruecos y Mauritania, querían el Sáhara. España intentó la posibilidad de una autonomía, creando en 1974, el Partido de la Unión Nacional Saharauis (PUNS ) pidiéndolo a la ONU. Pero éstos exigieron un referéndum de autodeterminación en 1975, en la resolución 3458 B del 10-12-1975. En el contesto, Marruecos se opuso. Y la ONU forzó a España a suspender el referéndum, acudiendo al Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. Que dictaminó en favor de la Autodeterminación Saharauis. El 21-8 -1975, el Departamento de Estado de los EEUU, dió luz verde al proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar el Sáhara español a España. Siendo éste un territorio vital, por estrategia geopolítica, además de los productos naturales: fosfatos, hierro, petróleo, gas, pesca, circonita, cobre, uranio, telurio, circonio y miles de toneladas de arena pára la construcción. Así que,se organizó La Marcha Verde, con Hassan II al frente. Todo promovido por Henry Kissinger, planificado al detalle por el general Vernon Walters, gran estratega de EEUU. Recordemos el asesinato del almirante Carrero Blanco, al volar por los aires en su coche en 1973, por unos explosivos militares llegados y recogidos en Torrejon. Con la mano de obra de ETA. Según documentos desclasificados de la CIA... En esa época, EEUU no aceptaba el sistema de Franco, que temían lo continuara Carrero... Jose Solís fue a Rabat para frenar la Marcha Verde. Pero ordenaba Kissinger. El príncipe Juan Carlos, jefe de Estado provisional, (por enfermedad terminal de Franco) envió a un hombre de confianza: Manuel Prado y Colón de Carvajal a EEUU. Para pedir a Kissinger una solución amistosa. Pues temía éste por su futura corona... Ante una posible guerra con Marruecos. Kissinger habló con Hassan II y, éste aprovechó la amistad estratégica firmada con George Washington en 1783, por recibir este la felicitación de independencia de Inglaterra, en una carta del sultán de Marruecos Sidi Mohamed. Desde entonces existe mucha sintonía. En Tánger, en propiedad de EEUU, se instaló la primera oficina diplomática y embajada de éstos en el extranjero. Así que, Kissinger aconsejó a Juan Carlos que entregara el Sáhara Occidental, a Marruecos y (para disimular) a Mauritania, si quería evitar problemas bélicos en España. Prometiendo este, un total apoyo político en su próxima Jefatura de Estado...