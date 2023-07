Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. (Groucho Marx).

También en contra de mis principios visualicé la confrontación del Sr. Núñez Feijóo con el todavía presidente del Gobierno que padecemos Dr. Sánchez cuya actuación entiendo excedió los límites, no obstante por mí esperados, de un comportamiento que, entre otros aspectos, califico ineducado . La soberbia que impregnaba su penoso y bochornoso "YO" más allá de lo patológico fue, en mi opinión, la constatación de un comportamiento narcisista demasiado conocido y paralelo a su tendencia igualmente conocida de persona refractaria a la verdad.

Aclarando previamente que el Sr. Núñez Feijóo no es mi héroe, es justo decir empleando el argot taurino que estuvo aseado , incluso en algunos momentos al punto de gustarse . No fue el caso del otro maestro, el Dr. Sánchez, del que usando igualmente términos taurinos tuvo un comportamiento similar a los matadores cuya faena, por penosa, elicita que el público de los tendidos pida a gritos la devolución de la res a los corrales, ello no por falta de nobleza y trapío del morlaco que le tocó lidiar, lo que como primera conclusión, estimo equivocada, equivaldría a decir que no tuvo su tarde. Estuvo fea su faena, en la que no fue desdeñable la ayuda que le prestó la moderadora Dña. Ana Pastor en papel de monosabio , que bien podría haber pasado por su compañera e interviniente en el debate.

Cabría reprochar al Sr. Núñez Feijóo por algunas cuestiones no suficientemente debatidas o sin debatir. Considero miserable la frase "los extremos saben bloquear, pero no gestionar" por comparar implícitamente a VOX con los albaceas políticos de Eta y también sujetos concretos de condenados en firme de dicha banda terrorista; a miembros muy significados del PNV que se jactaban de recoger las nueces ensangrentadas del nogal de la infamia por las balas de quienes apretaban los gatillos; o con los golpistas de ERC hoy en apariencia tan amigos de los anteriores; o con los miembros y miembras de Podemos que desde su aparición cuestionaron la Constitución, a Su Majestad el Rey representante de nuestra forma de Estado, a la Bandera, al Himno Nacional y a otras de nuestras más importantes Instituciones.

Siguiendo con el actual presidente del gobierno, nada diferente a lo esperado en alguien de su condición y catadura moral, penosa actuación en lenguaje corporal con gestos y sonrisas que, en realidad, no eran sino muecas de perdedor desesperado cuyo evidente patetismo se percibía por un comportamiento rufianesco más propio de locales de alterne, algo absolutamente impropio de quien ostenta la jefatura del gobierno de España.

Su repetida afirmación de ser hombre de honor y de palabra "que nunca pactó con los bildu-etarras” (dime de que presumes...) evoca la divertida anécdota del gitanillo sorprendido por la G. Civil atravesando el monte con un cochino a su espalda quien a peguntas de la procedencia del cerdito exclamó: ¡¡ Bájate gocho y explica a los Sres. guardias como te subiste !!

Escuchar estos días a los habituales monaguillos encargados del incienso y del especial botafumeiro en olor de Su Sanchidad que el debate fue bronco, ello sin especificar como es marca de la casa de la distancia sideral y solvencia que en esta ocasión no existió entre "su divinidad" y el contrincante, es la prueba del algodón son conscientes que perdió en el debate por goleada, algo bajo mi punto de vista normal, aunque por muchos no esperado ocurriría con Sr. Núñez Feijóo.

De destacar las desesperadas tarascadas y maniobras de interrupción del Dr. Sánchez embarrando el debate que, en cierta manera, también lograron infectar a un comedido y ciertamente más incisivo Feijóo del que, aun siendo consciente que el formato y el tiempo disponible no daban para mucho, eché en falta concreciones en aspectos como el aborto y-o la eutanasia, así como voluntad firme de derogación de ciertas leyes que creo de manera explícita debió aclarar.

Y todo lo anterior, dentro naturalmente de la Ley en un Estado de Derecho democrático como derogación de la Ley de Memoria Democrática, de Educación, de Solo Sí es Sí, Trans, de la Vivienda fruto de sus acuerdos con Bildu y fundamentalmente, respeto a nuestro derecho y también obligación del uso de nuestro idioma el español.

También debió aclarar el Sr. Núñez Feijóo su firme intención de eliminación de ministerios y chiringuitos que se han revelado como abrevaderos para mamandurrias de gente sin más mérito que una amistad que no irá más allá del futuro político que les aguarda. A día de hoy, también para ellos, las lentejas, los colegios y las viviendas en zonas exclusivas se han puesto por las nubes, no teniendo por ello otra opción que seguir con fidelidad genuflexa al emperador que marca sus destinos.

De su lealtad, una vez conocidos los resultados de las elecciones y por ser tan absoluta y necesaria su vinculación a los más que muy posiblemente escasos sillones a repartir, hablaremos más adelante.