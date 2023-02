Visto en chozo…

Me refiero hoy a personajes de todos conocidos y determinantes por su rango e importancia política, individuos que recurren en casos muy contrastados, "alguno hay", contra principios o valores elementales, así como comportamientos inconvenientes contra lo esperado en dirigentes de enorme responsabilidad.

Se trata de conductas que juntamente con quienes las practican elicitan, es mi opinión, una enorme repugnancia, más tratándose de dirigentes que todo indica pasarán a la historia de la infamia por un comportamiento abyecto a rebufo de la mentira y la impostura cómo métodos de gobernanza.

Es también mi opinión estamos inmersos en el particular sainete en que ha devenido la política española actual, con representaciones de actores y actrices "protagonistas" de todo el arco ideológico así como otros "secundarios" cuya valoración de “unos y otros” por la ciudadanía me lleva directamente a la depresión dado se mueven al compás de la sintonía marcada por quienes mueven los hilos de sus acciones, comportamientos y ocurrencias, contribuyendo así al lodazal infecto en que ha devenido la actividad política.

Lo comentado sobre esta gente me lleva a cuestionar si realmente conmueve a toda o al menos una parte sustancial de la ciudadanía, aunque cierto es resulta evidente están encantados de haberse conocido cuando, "ellos y ellas", son monumentos representativos del conocido "Principio de Peter" por el nivel penoso de su incompetencia, lo que me lleva a recordar la sentencia de una buena amiga: "Visto en el chozo, visto en el habar".

Junto a las razones anteriores y con la llegada a la presidencia del PP nacional del Sr. Núñez Feijóo, personaje a quien es de agradecer formas moderadas y exentas del tono descalificador, incluso macarra con el que en ocasiones es interpelado. No obstante, mostrando fondo por el comentario en que mostraba su desacuerdo sobre el "derecho de las mujeres mayores de 16 años a abortar sin el permiso de sus padres" que me lleva a entender que, concedido dicho permiso cambia la cosa. Lo anterior, unido a las declaraciones de la Sra. Díaz Ayuso "de no ser necesaria dicha autorización" podrían llegar a ser asumidos sin demasiados problemas por Dña. Irene Montero y sus comadres.

Su exigencia al Dr. Sánchez del compromiso "por escrito" de no rebajar las penas por los delitos de sedición y posteriormente de malversación que afectaban muy particularmente a sus socios catalanes condenados por el TS realizada a un personaje del que todos conocemos como se las gasta con la verdad y el cumplimiento de la palabra dada, solo lo podía entender como ceguera o inocencia culposa, que no mala fe.

Pero han sido las últimas declaraciones del Sr "Núñez Feijóo" avalando desde el minuto "0" el pronunciamiento del Constitucional "pasados 13 largos años" de la moción de inconstitucionalidad a la ley de plazos de Zapatero de 2010 y presentada precisamente por el PP que ahora preside, que han confirmado mi percepción o cuanto menos dudas sobre la idoneidad del Sr. Núñez Feijóo para la ingente labor que tiene por delante después de la catastrófica gestión del Psoe fundamentalmente por la inconsistencia de su ideología (¿La tiene realmente?).

Hablo de un presidente del PP qué por su cuenta y riesgo, en el asunto concreto de la interrupción voluntaria del embarazo, sumerge a la organización que preside en el "club de partidos pro abortistas" con dejación de uno de los principios programáticos de un partido que tuvo siempre como seña de identidad la "defensa de la vida de los no nacidos" y por tanto obligado a promover y afianzar políticas con gestión de ayudas a todas las madres, más aún cuando lo son de niños con graves patologías que requieren de atención y cuidados especializados. En definitiva una "política de vida, que no de muerte".

Insisto en su labor de propiciar una política en pro de una natalidad urgente, necesaria y que espero se me entienda "insustituible", que lleve al país a índices de población autóctona que aseguren con la actividad real de sus ciudadanos, un nivel de servicios indispensable.

Termino con unas consideraciones al Sr. Núñez Feijóo y a la dirección de un partido al que siempre voté y que en mi opinión no han tenido presente, porque lo desconozcan, la repercusión en la decisión de los hipotéticos votantes de su formación, muchos de ellos por considerar inasumibles, por atroces, las consecuencias del aborto y que resumo en este modesto ensayo:

1. Que resaltar y condenar enérgicamente, aun siendo muy importante la "Ley solo si es si", está resultando en mi opinión un "señuelo" para desvío de la atención de las leyes programáticas del aborto como si fuera un derecho, que no un trágico fracaso.

2. No hacer un discurso, a todas luces "a demanda o gusto de la clientela" sin tener en cuenta los valores o principios, algo que ni Groucho Marx mejoraría.

3. No basar la totalidad de su estrategia en un "quítate tú que me pongo yo", como si largar a Sánchez, cuestión ciertamente necesaria y urgente resolviera nada importante solamente por sí mismo.

4. Que avalar el aborto como un "derecho de la mujer que sea al mismo tiempo coherente con el derecho a la vida por puro cálculo electoral” es como mínimo y en mi opinión un gravísimo error. No todas las mujeres son pro abortistas y las que sí lo son, tienen desde hace tiempo otras alternativas u opciones a quienes votar.

Por todo lo anterior puedo asegurar que la confianza que desde siempre les otorgué la perdieron conjuntamente con mi voto, ello por percibir se está llevando al PP a ser una marca blanca del PSOE.