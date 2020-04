AHORA: Un bebé de 16 días supera el coronavirus

Un bebé de 16 días ha superado el coronavirus en Filipinas, según han informado las autoridades locales.

El Departamento de Salud del gobierno filipino lo ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter. “¡Conoce a nuestro superviviente de COVID-19 más joven”, publicaban en letras mayúsculas. “Conoce al bebé superviviente, ¡un bebé de 16 días de edad que superó al COVID-19! Nuestros trabajadores de primera línea en el Hospital Nacional Infantil cuidaron sin descanso del neonato durante 11 días y le curaron con éxito devolviéndole la salud”.

Se trata del bebé más pequeño que supera el coronavirus en el mundo, según las informaciones oficiales de todos los países.

La noticia ha sido acogida con esperanza en Filipinas y en el resto del mundo. El número total de casos globales de COVID-19 supera los 3,1 millones, con más de 981 mil personas recuperadas y más de 227 mil fallecidas, según la Universidad Johns Hopkins.

