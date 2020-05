AHORA. Cuca Gamarra: “Sánchez nos sometió ayer a un paripé de mentiras constantes con indignos pactos ocultos”

Se pregunta si con Pedro Sánchez “todo es mentira”: “¿Qué respeto tiene Pedro Sánchez a los grupos políticos con los que pacta o al resto de diputados que asisten a un debate? ¿Vale cualquier precio por mantenerse en el poder?”

Gamarra ha lamentado que el presidente del Gobierno haya perdido “el respeto a los españoles” y explica que “el tiempo pone a cada uno en su lugar”, en referencia a los dos informes conocidos esta semana que ponen de manifiesto que las autoridades sabían que había que tomar medidas de prevención en el mes de febrero pero no lo hicieron. “La verdad comienza a conocerse”, añade.

Pregunta dónde está el material y adonde ha ido el dinero destinado a las compras y solicita las actas de entrega a su Ministerio del material que no ha llegado.

Pide al ministerio que de a conocer todos los informes que se han elaborado para el paso de fase de las diferentes Comunidades Autónomas.

Argumenta que el Informe del 10 de febrero que elaboró el Centro de emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad que coordina Fernando Simón alertaba de la alta transmisibilidad y letalidad del virus; y que ello demuestra que “el Gobierno tenía toda la información”, mientras en su discurso público decían que era como una gripe. “No van a poder ocultar su responsabilidad”, enfatiza.

Destaca que el Gobierno no recomendó ni uso de mascarillas, ni distanciamiento social, ni controles en aeropuertos ni evitó la celebración de eventos de masas, pese a la advertencia del informe del 10 de febrero que el ministerio de Sanidad ha retirado de su web.

“Ya sabían que no era una gripe. ¿Por qué no se lo dijeron a la sociedad? El tratamiento estaba claro y ustedes lo obviaron. ¿Por qué no tomaron medidas y otros países sí?”

Recuerda que el problemón del demonio al que se refería la vicepresidenta Carmen Calvo tiene que ver con “la gestión del Gobierno”,

Manifiesta que el informe del forense ante el juez sobre la incidencia en la expansión del virus de las manifestaciones del 8-M pone de relevancia que de haberse evitado la celebración de esos actos se hubiese evitado la transmisión masiva como se produjo. ”Si los ciudadanos que participamos hubiésemos sido advertidos hubiéramos actuado de otra manera”.

También ha denunciado que la política de compras del Gobierno es la que ha causado que los sanitarios españoles no estén bien protegidos. “¿51.100 sanitarios contagiados, el 22%, no se merecen ni ceses ni dimisiones?” añade.

Gamarra ha argumentado que la obligación del ministro como mando único "era proteger a profesionales sanitarios". "Los informes y los contratos demuestran claramente que se compraba para proteger a los sanitarios y que la disposición de este material debía considerarse una prioridad. Compras que no han llegado", precisa.

Por último ha recordado que en el mes de febrero Sanidad dijo a las autoridades europeas que España tenía material sanitario suficiente y que “no eran necesarias” las mascarillas ni otras medidas preventivas.