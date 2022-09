Ocho años después de Betting On Zero y la condena a Herbalife

El documental “Betting on Zero” mostraba historias reales de personas a las que se les había convencido para comercializar productos de Herbalife, cuando en realidad estaban entrando sin saberlo en un supuesto fraude. El director del documental, Ted Braun, reunió a varios inmigrantes latinos en Estados Unidos (que fueron las principales víctimas por su vulnerabilidad) para contar sus historias, destapando así el modelo de estafa piramidal más grande de la historia.

También una cuestión de salud

Los médicos especialistas y los nutricionistas son quienes tienen más claro las opiniones acerca de los productos de Herbalife. En general, consideran que se están consumiendo unos polvos ultra procesados que son totalmente innecesarios. Herbalife presume de que sus productos ayudan con la pérdida de peso; pero la realidad es que poseen una gran concentración de azúcares que suponen todo lo contrario.

La empresa tiene un amplio catálogo de batidos, proteínas, y otros productos que, según afirman, son suficientes para arrancar el día así como otros que pueden ser sustitutivos de una comida.

Destapando una realidad

A través de la denuncia reciente en redes sociales de un usuario, se refleja el ingreso en el hospital de una mujer que había estado consumiendo estos productos y presentaba unos niveles de toxicidad y desequilibrios anormales en el organismo. La víctima se había expuesto al consumo de los batidos de la marca y quiso además compartir con la comunidad los peligros de estas dietas milagro.

Los médicos observaron raras anomalías en el cuadro clínico, hasta que descubrieron que el fallo hepático que presentaba venía a raíz de llevar 10 semanas consumiendo los batidos de esta marca, y que en última instancia fueron los que le provocaron un diagnóstico de hepatotoxicidad.

Una estafa también en lo económico

En Estados Unidos la Comisión de Bolsa y Valores ya multó a Herbalife con una indemnización de 123 millones de dólares por lo que se consideró prácticas corruptas.

Se descubrió incluso que pedían a sus empleados firmar documentos para ocultar pagos indebidos que estaban destinados a proporcionar obsequios a funcionarios en determinados países como China a fin de conseguir licencias de venta y la reducción de las investigaciones gubernamentales.

Posteriormente, en otra investigación, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos les condenó a pagar 200 millones de dólares a casi 350.000 personas que prácticamente se arruinaron con la adquisición de sus productos como inversores.

El verdadero negocio detrás de Herbalife

Y es que el problema estaba en el modelo de negocio: sus distribuidores no ganaban dinero apenas con la venta de los productos sino que tenían que realizar una inversión comprando un lote de productos que únicamente amortizarían en el caso de conseguir captar nuevos inversores. La preocupación de Herbalife estaba más en reclutar inversores que en vender productos.

Los beneficios de unos inversores se pagan con el dinero de los siguientes inversores, o lo que se conoce en otras palabras como un esquema multinivel. Algunos de estos inversores cuentan en el documental que lo esencial no era de hecho vender los productos sino ampliar la red de contactos.

Pero hay un daño en la economía personal más grave aún.

Un tribunal mercantil belga ya les había acusado de mantener el negocio a través de esa estructura piramidal, que viene siendo una estafa ilegal sofisticada.

El documental de Netflix “Betting on Zero” lo explicó de forma clara en 2017 con testimonios de personas a las que el esquema piramidal les había destrozado la vida. Les prometían en charlas unos ingresos desmesurados que no sólo no vieron sino que ni siquiera llegaron a recuperar su inversión.

Aunque hay quien acusa a este documental de ser un infocomercial financiado por quienes tienen envidia de esta gallina de los huevos de oro, lo cierto es que en el mismo se ven testimonios reales de inmigrantes latinos que perdieron todos sus ahorros.