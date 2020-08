ERC aspira a atraer votantes de PSC y de comuns decepcionados y republicanos

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado que ERC aspira a atraer votantes de PSC y de comuns decepcionados y que se sienten republicanos: "El PSOE es el partido de los más monárquicos en estos momentos y el otro, que es Podemos, son republicanos podríamos decir asintomáticos".

En una entrevista del 'Ara' recogida por Europa Press, ha dicho a los republicanos de toda España que una república catalana independiente "puede abrir la cerradura de la república española".

En cuanto al votante del PSC, ha concretado cómo apelarle: "¿Vuestro proyecto es este que va cogido de la mano del PP y de Cs, o estáis más cerca de un proyecto de izquierdas, a favor de un referéndum y a favor de la república?".

Después de que el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, planteara el concepto de 'confrontación inteligente' con el Estado, Aragonès ha dicho textualmente que la estrategia es forzar al Estado a una negociación, lo que implica mayorías más amplias y también "fortalecer las instituciones, un buen gobierno republicano e internacionalización" del objetivo.

Sobre la relación ERC-JxCat, ha hecho autocrítica porque falta consenso estratégico, y al preguntársele si JxCat ha sido leal con ERC los últimos meses, ha respondido que lo juzgarán los ciudadanos en las urnas, pero "ahora hay un objetivo compartido, que es superar el 50%".

PEDRO SÁNCHEZ

Respecto a si ERC se plantea negociar los PGE con el Gobierno, ha reiterado que si Pedro Sánchez quiere un segundo acuerdo, antes tiene que cumplir el primero, que ha definido como recuperar el crédito que el Ejecutivo ha perdido y "afrontar la vía política como resolución del conflicto".

"Primero, revirtiendo la política represiva. Nosotros proponemos una ley de amnistía porque, si no, no podemos negociar de igual a igual. Y, en segundo lugar, sentarse a negociar con el Gobierno una vía política", que ha resumido en un referéndum previa amnistía.

En cuanto a si el referéndum es condición sine qua non, ha contestado: No, ponemos como condición sine cuando non volver a sentarse en la mesa de negociación".

QUIM TORRA

Al hablar de los Presupuestos catalanes, ha dicho que la posibilidad de un adelanto electoral le hace estar "a la espera", y es partidario que llamar a las urnas antes de que el TS dicte una posible inhabilitación firme al presidente Quim Torra.

Tras explicar que Torra le dice que no ha decidido la fecha, ha advertido de que la inhabilitación haría no tener presidente aunque al propio Aragonès le correspondieran algunas funciones interinas: "Pero esto no es tener un presidente. Y en estos momentos es necesario un presidente que ejerza".

CRISIS Y CORONAVIRUS

Sobre las finanzas ante la crisis del coronavirus, ha asegurado que este año están garantizados todos los servicios, y para 2021 "hay temas que se tienen que posar sobre la mesa", cosa que no ve que esté haciendo el Gobierno central: le sorprende no saber aún los recursos que llegarán a Catalunya del sistema de financiación.

Además, ha puesto ejemplos de los 20 proyectos del Govern para cuando lleguen los fondos europeos: modernizar el regadío en los canales de Urgell, para ahorrar y recuperar caudal del Segre; que todos los techos de la Generalitat produzcan energía solar; y que el transporte público contecte las principales ciudades catalanas a menos de 30 minutos de Barcelona.