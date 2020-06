Ayuso contradice a su consejero: no pedirá el pase a fase 3 todavía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la Fase 3 de desescalada por el coronavirus, porque hay que analizar cómo evoluciona la fase 2 recién estrenada este lunes, pero sí estudiará si se puede pedir "flexibilizar algo".

La presidente contradecía así a su consejero de Sanidad, Enrique García Escudero, que minutos antes en Antena 3 había asegurado que el Gobierno regional se planteaba "seriamente" pasar a la Fase 3 el 15 de junio.

"Vamos poco a poco", ha asegurado Ayuso en declaraciones en Esradio, preguntada por si Madrid podría pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes a pesar de que recién hoy ha entrado en la Fase 2.

Ayuso ha reconocido que no está de acuerdo con cómo están diseñadas las fases, y "como no hay transparencia" no se sabe "en qué cuarto oscuro de La Moncloa alguien ha decidido" qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases.