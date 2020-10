Barcelona denuncia ante Fiscalía proclamas nazis y franquistas en una manifestación el 12-O

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes que ha denunciado ante la Fiscalía especial de delitos de odio la exhibición de símbolos preconstitucionales, el saludo nazi y los cánticos franquistas que se produjeron junto al monumento a Cristóbal Colón en una manifestación ultraderechista convocada el lunes con motivo del 12-O.

La denuncia recoge que después de la manifestación por Somatemps, Catalunya Suma y Vox, un grupo de personas supuestamente convocadas por el Frente Nacional Identitario quemó banderas esteladas "mientras hacían el saludo nazi, cantando el 'Cara al Sol', exhibiendo banderas preconstitucionales y una muy grande con una pequeña modificación de una cruz gamada".

El texto también detalla que lo hicieron entre gritos de 'Heil Hitler', 'Viva Franco y José Primo de Rivera', y el consistorio sostiene que los hechos pueden constituir los delitos de odio y discriminación y de enaltecimiento del genocidio.

Por todo, el consistorio pide que se encargue a los Mossos d'Esquadra recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno y que se tome declaración como testigos a periodistas que cubrieron la convocatoria.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado en un tuit que han traslado a la Generalitat y a la Fiscalía su preocupación por la manifestación que se produjo este lunes en Barcelona, y ha afirmado que "la libertad de expresión no se puede usar para amparar delitos de odio".

Para el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, se trata de hechos que cree que la Fiscalía tiene que investigar porque "se tiene que ser contundente y no se puede dejar impune la exhibición de símbolos franquistas o fascistas o simbología nazi".

"El PP y Cs harían bien de desmarcarse y de romper cualquier acuerdo con aquellos que agitan la bandera del fascismo y atentan contra la Memoria Democrática", ha señalado en otro tuit.

Hem traslladat a Generalitat i fiscalia la nostra preocupació per una manifestació feixista que es va produir ahir a BCN. La llibertat d’expressió no es pot utilitzar per emparar els delictes d’odi. https://t.co/2jNxAbPCb1