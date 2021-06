El cambio de look radical de Andrea Duro

La actriz conocida por haber comenzado su carrera en el papel de Yoli de ‘FoQ’, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más requeridas de nuestro país.

Ayer, la actriz estuvo en la premiere de su última película que se estrena en Netflix el 4 de junio: ‘Xtremo’. Pero no será el único proyecto que estrene este año; se rumorea que la actriz ha cambiado de look radicalmente debido a exigencias del guion por un nuevo proyecto: melena corta, lisa y rubia platino. Estábamos acostumbrados a verla con su color natural castaño y su media melena, por lo que ha impactado mucho a sus seguidores y fans este cambio repentino.

Por el momento no puede dar más detalles -más que subir fotos a instagram con compañeros de rodaje con los que está trabajando o sus estilistas y maquilladores favoritos como Gabriel Llano o su mejor amiga Ika Sánchez- pero aun no sabremos para qué es exactamente este cambio de look.

Andrea Duro está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional y poco a poco sigue creciendo y manteniéndose en la industria gracias a su trabajo duro y tenaz y a la gran ayuda de su también amiga, Alexandra, su representante de la agencia A LeightHouse.