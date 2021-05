Cárdenas culpa a Sánchez de su despido fulminante

Hoy Javier Cárdenas no ha dado los buenos días a sus oyentes de Levántate y Cárdenas. El catalán fue cesado este lunes de manera fulminante y será sustituido por Juanma Romero al frente de las mañanas de la cadena de radio de Atresmedia.

A través de un video mensaje en Instagram, Cárdenas confirmaba que "sí, es cierto..., no nos dejan volver a hacer Levántate y Cárdenas en Europa FM" y daba las "gracias a toda la audiencia" negando que la bajada de audiencia haya sido el motivo real de su salida de la emisora. Argumentaba, durante tres minutos, que se trata de "una decisión política" instigada desde el Palacio de la Moncloa.

Cárdenas afirma: "Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista".

Decía Cárdenas que "no podemos estar más agradecidos de estos 12 años con vosotros" aunque afeaba a la cadena por no haberles dejado despedirse. "Nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar", dice en referencia a los cuatro meses de contrato que aún tiene en vigor con Europa FM.

Apuntaba el locutor directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la línea crítica con el Gobierno del programa como causa de su salida: "Hace un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Yo les dije que lo sentía mucho, pero que a mí me habían fichado sabiendo cómo yo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que hay en España yo no me podía callar ante todo lo que está pasando".

El presentador ha hablado directamente del presidente, Pedro Sánchez, y ha comentado que “ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, en Antena 3, en Europa FM, en Onda Cero... es evidente que no lo ha hecho gratis y como me decía hace dos semanas un directivo de la casa, ‘no eres el único que va a caer, hay más gente en la lista’. Ya lo siento por esa gente porque es injusto que esas decisiones sean por temas políticos, pero os digo que un millón de gracias”.

El presentador concluye y justifica la bajada de audiencia de su programa recordando que Europa FM ha perdido "un 30% de sus emisoras porque eran ilegales o alegales" y añadiendo que el último EGM apuntaba a una gran pérdida de oyentes de radio. "Si nosotros hemos bajado de audiencia pero a la competencia les ha pasado una apisonadora".