Isa P desvela el dolor de su prima Anabel por la ausencia de Isabel Pantoja en su boda en La Graciosa

A falta de cuatro días para la gran boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en la isla canaria de La Graciosa, la colaboradora de 'Sálvame' continúa volcada en los preparativos para que todo salga perfecto en el que sin duda se convertirá en uno de los días más felices de su vida. Un día marcado especialmente por las ausencias, ya que ni su padre, Bernardo Pantoja -con problemas de movilidad- ni su tía Isabel Pantoja estará presentes en la fiesta con la que celebrará con sus seres queridos su enlace con el surfero.

Después de una semana muy nerviosa por el ingreso hospitalario de doña Ana, muy delicada de salud a sus 90 años, Anabel respira tranquila porque su abuela ha recibido el alta y se recupera en Cantora acompañada de sus hijos Isabel y Agustín.

Sin embargo, y aunque lo prioritario ahora es su abuela, la influencer sabe que su tía no habría asistido a su boda de todas todas porque, en un complicado momento a nivel personal, quiere evitar a toda costa su reencuentro con su hijo Kiko Rivera, con el que lleva un año sin hablarse, y el Dj ya ha anunciado que no se perdería el enlace de su prima por nada del mundo.

Ahora, Isa Pantoja ha desvelado cómo lleva Anabel la ausencia de la tonadillera en uno de los días más especiales de su vida. "Ella está súper nerviosa. Entiende que por las circunstancias mi madre no sale de Cantora, pero le duele porque es un día muy importante para ella y contaba con que estuviese allí" ha asegurado la colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que aunque "ahora ha pasado esto con mi abuela, mi prima sabe que mi madre igualmente no iba a ir y le duele".

Aliviada por la mejoría en el estado de salud de doña Ana, Chabelita ha confesado que "mi hermano y yo nos enteramos de todo por la prensa", aunque admite que ha intentado ponerse en contacto con su madre, aunque no lo ha conseguido. "La he llamado y entiendo que por circunstancias no me ha cogido", ha revelado. Un nuevo feo de Pantoja a su hija, a la que lleva sin ver desde que saltó la valla de Cantora el pasado mes de diciembre.