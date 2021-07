Cuáles son los próximos estrenos de Netflix en el 2021

La plataforma de streaming más famosa del momento ofrecerá a partir del mes de julio múltiples películas, series y documentales para quienes disfrutan de pasar tiempo en casa. Los usuarios que estén experimentando problemas con el servicio pueden comunicarse en este momento al teléfono gratuito de Netflix para no perderse los próximos estrenos.

La calle del terror

Los amantes del terror podrán disfrutar de una trilogía ambientada en 1994 llamada La calle del terror. Estas películas relatan los hechos aberrantes que vivieron los habitantes de una ciudad durante varias generaciones. La primera entrega ya está disponible en la plataforma y las otras dos serán publicadas los días 9 y 16 de julio.

Cómo se convirtieron en tiranos

El 9 de julio se estrenará Cómo se convirtieron en tiranos, un documental narrado y producido por el actor de Juego de Tronos Peter Dinklage. Es un material audiovisual de calidad que contiene información valiosa y sirve para explicar las razones por las cuales dictadores como Hitler y Stalin llegaron al poder. Sin embargo, tiene toques sarcásticos que han permitido calificarlo como una comedia.

Heist

El día 14 de julio de 2021 estará disponible en la plataforma de streaming el documental llamado Heist, dirigido por Derek Doneen, Nick Frew y Martin Desmond Roe. Esta serie original de Netflix narra la historia de 3 atracos que tuvieron lugar en Estados Unidos. Su característica distintiva es que estos hechos serán relatados desde la perspectiva de los ejecutores.

Se desarrollará un caso protagonizado por una joven de 21 años que robó millones de dólares en un casino de Las Vegas y dos robos que fueron llevados a cabo por padres de familia. El primero de ellos, aprendió a delinquir mediante programas de televisión y decidió apropiarse de una fortuna en el aeropuerto de Miami. El segundo protagonizó uno de los robos de bourbon más importantes de la historia.

Sky Rojo

La primera temporada de Sky Rojo se estrenó el 19 de marzo de este año y tuvo muy buena recepción por parte de los espectadores. Esta serie protagonizada por Lali Espósito, Yany Prado y Verónica Sánchez cuenta la historia de tres prostitutas que se escapan de un burdel y son perseguidas por los delincuentes que las tenían cautivas.

La segunda temporada se centrará en un plan que han elaborado las mujeres para vengarse de sus captores y en los conflictos existentes entre el proxeneta y sus secuaces, quienes comienzan a tener diferencias entre ellos. Se estrenará el 23 de julio y estará conformada por 8 capítulos.

Masters del Universo: Revelación

El regreso de uno de los personajes animados más queridos del público está pactado para el 23 de julio. La serie apta para todo público Masters del Universo: Revelación dirigida por Kevin Smith es la secuela de la popular historia de He-Man y su enemigo Skeletor transmitida por la televisión en la década de los ’80.

Sweet girl

En el mes de agosto se estrenará Sweet girl, un thriller protagonizado por Jason Momoa y dirigido por Brian Andrew Mendoza, quienes ya tienen experiencia trabajando juntos. El actor de 41 años de edad encarnará el rol de padre de familia y se verá obligado a cuidar de su hija mientras busca vengarse de los hombres que le arrebataron la vida a su esposa.

El stand de los besos 3

El 11 de agosto se podrá ver El stand de los besos 3 en Netflix, la famosa comedia romántica protagonizada por Joel Courtney, Jacob Elordi y Joey King. La última entrega de la franquicia mostrará la culminación de la adolescencia de los personajes y las decisiones que tomarán para enfrentarse a la vida adulta.

Se centrará en el personaje de Elle, quien fue aceptada por dos universidades. Su elección estará condicionada por sus afectos. Si selecciona UC Berkeley podrá ver a su mejor amiga a diario y si se decanta por Harvard continuará en contacto con su novio. Deberá aprender a priorizar su futuro y elegir cuál es mejor para ella sin pensar en los demás.

He’s all that

She 's all that es una comedia adolescente que fue muy popular a finales de los 90s. El director Mark Waters decidió realizar un remake de esa película invirtiendo los roles de género de los protagonistas.

He 's all that será lanzada el 27 de agosto en Netflix y estará disponible a nivel global. Contará la historia de cómo Cameron Kweller se convierte en el rey del baile de graduación gracias a la ayuda de la popular Padgett Sawyer.

La casa de papel

El 3 de septiembre será el esperado estreno del volumen 1 de la quinta temporada de La casa de papel y el 3 de diciembre estará disponible el volumen 2. La serie española creada por Álex Pina y protagonizada por Úrsula Corberó y Álvaro Monte ha sido nominada a múltiples premios, y en cada temporada se vuelve más emocionante.