Dani Martín dice que El Canto del Loco “No, No Vuelve” en su nueva canción

El que fuera cantante del grupo musical de pop El Canto del Loco, Dani Martín, presentó ayer con un single su nuevo disco, que será un homenaje a la banda que lideró desde 2000 hasta 2010. La canción, que está ya disponible en las plataformas digitales, se titula "No, No Vuelve", y en ella habla del cariño que tiene a la banda con la que creció, asegurando que los integrantes no volverán a formar el grupo (al menos de momento).

Y es que Dani Martín sacará a la luz un nuevo disco en el que reinterpretará varias de las famosas canciones de El Canto del Loco que tanto hemos escuchado. Se trata de su quinto álbum de estudio en solitario y traerá una mirada actualizada y renovadora a varias de las canciones que marcaron una época.

Sobre el disco, el artista ha querido hacer la siguiente confesión:

"Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver.

La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido.

El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años.

A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO."

"No, No Vuelve" ya se puede escuchar las plataformas de streaming y cuenta con un videoclip que está también disponible en plataformas de vídeo. El vídeo ha sido dirigido por Miguel Bueno y J.A. Bosch y que es el primer capítulo de una serie de videos que acompañarán al nuevo proyecto de Dani Martín.