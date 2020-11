Defensa presume de un aumento de 175 millones de euros en sueldos de los militares en los Presupuestos de 2021

La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este jueves el "esfuerzo" realizado por su Ministerio para aumentar las retribuciones de los militares, que ha cifrado en un total de 175 millones de euros adicionales para el próximo año contemplados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Gobierno.

En su comparecencia en el Congreso, Valcarce ha respondido así a las críticas tanto de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas como de los partidos de la oposición, que denuncian que los militares sufren una "injusta" situación retributiva, sobre todo en comparación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Valcarce ha asegurado que los militares son "la prioridad" del Departamento dirigido por Margarita Robles y ha insistido en la importancia del incremento retributivo incluido en el proyecto de Presupuestos para el próximo año.

"Tiene que gobernar la izquierda para que se mejoren los sueldos", ha ahondado apuntando que las retribuciones no habían sido revisadas desde el año 2005. "Sin lugar a dudas iniciamos el proceso de mejora de las retribuciones del personal militar", ha sacado pecho.

Según ha repasado, el proyecto de PGE contempla un incremento en gastos de personal de 325 millones de euros con respecto al presupuesto inicial prorrogado de 2018 y de 175,53 millones de euros sobre el presupuesto base de 2020.

Este incremento permitirá aplicar la subida salarial aprobada para los funcionarios y además "iniciar" una actualización de las retribuciones de los militares a través del complemento de empleo del personal de Tropa y Marinería y la mejora del componente singular del complemento específico.

La subsecretaria ha defendido que este Presupuesto "marca un antes y un después", pese a que no responde a las aspiraciones de las asociaciones militares, que reclamaban una subida lineal de 100 euros mensuales.

Así se lo han reprochado los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos. El diputado de Vox Manuel Maestre ha lamentado esta situación, que se da mientras que el Gobierno sí se ha aplicado a sí mismo la subida salarial de los funcionarios. "¿Por qué hay dinero para asesores o coches oficiales?", ha preguntado por su parte la diputada del PP.

También el representante de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha preguntado por qué no se atienden las reivindicaciones de los militares y, aunque ha reconocido que la subida aprobada es "un inicio", ha reprochado a Defensa que no presente un plan de actuación a largo plazo.

Apoyo del JEMAD a las reivindicaciones

Por su parte, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha apoyado la mejora de las retribuciones en las Fuerzas Armadas porque, dejando claro que no es su caso, no es comprensible que los militares tengan que "limitar" su vocación "porque no tienen dinero para afrontar gastos corrientes" como el pago del alquiler o el colegio de los hijos que supondría, por ejemplo, un cambio de destino.

Según ha reivindicado, los militares no forman parte de las Fuerzas Armadas por dinero, pero sí tienen que tener cubiertas sus necesidades básicas porque su tarea es "muy demandante".