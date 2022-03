Diferencia entre suelos de vinilo y suelos de goma

Lejos quedan los días en los que el único suelo que se podía poner eran las baldosas de terrazo, puesto que ahora es posible elegir entre decenas de pavimentos distintos que además se fabrican para algunas actividades en concreto, como las deportivas.

Estos tipos de suelos tienen varios usos, como el de vinilo y el de goma, ambos muy polivalentes, aunque el que más vamos a ver será el vinílico.

El suelo de vinilo se ha puesto de moda

Podemos encontrar suelo vinílico en rollo o en baldosas y lo vamos a poder ver en muchos lugares ahora mismo por su precio y la facilidad con la que se instala. Además, no hay que olvidar que es capaz de imitar a otros pavimentos, simulando la madera, las baldosas porcelánicas, etc.

Surgió en los años 50 y poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los más utilizados a nivel mundial, ya que lo podemos instalar nosotros mismos y por su bajo coste, puesto que el material con el que se fabrica es el PVC, o sea el plástico.

Por eso, ahora lo vemos en gimnasios, pero también en zonas con un alto tránsito de personas como los centros comerciales, los restaurantes, los colegios, etc., aunque también es común que esté en viviendas dado su precio económico, y por su bajo peso es el preferido en las furgonetas camper que ahora están tan de moda.

Recomendaciones a la hora de colocar suelos vinílicos

Aquí podéis ver algunos consejos para la instalación de suelos de vinilo, algo que cada vez es más sencillo, ya que se venden incluso en forma de lamas con el sistema de clic para que colocarlos sea similar a realizar un puzzle, imitando así a los suelos de madera.

Lo principal a la hora de instalar es que el suelo esté nivelado y muy liso, evitando hacerlo sobre superficies como moquetas o alfombras. Teniendo esto en cuenta, la instalación será un éxito.

Los suelos de goma están limitados a otros fines

La principal diferencia del suelo de goma con respecto al de vinilo es el material del que está compuesto, ya que aquí en lugar de PVC tenemos caucho, un componente denso y muy resistente.

Este pavimento es más enfocado a otras instalaciones, y lo podemos ver sobre todo en gimnasios y lugares como fábricas, talleres o naves en donde hay objetos con mucho peso que al caerse destrozarían un suelo normal.

Además, no ofrece tanta variedad de diseños, colores, texturas y acabados que les permite adaptarse a cualquier estilo decorativo, lo que significa que no se pone tanto en viviendas donde la estética es más importante. No olvidemos que los suelos vinílicos presentan aspectos más realistas en imitación, madera, piedra, mármol y muchos otros materiales.

Ya conocemos cómo son ambos tipos de suelos y para qué se emplean, pudiendo escoger uno u otro dependiendo de nuestras necesidades. Escojamos el que escojamos lo vamos a poder adquirir en Suelosport - empresa especializada en suelos de goma, junto con todos los accesorios para su sencilla instalación y el asesoramiento personalizado.