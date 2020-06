Dimite Eloy Valero Asensio, edil del Ayuntamiento de Novallas (Zaragoza) que amenazó e insultó a Pablo Iglesias

Eloy Valero Asensio, concejal del PP del Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Novallas y consejero comarcal, presentó la noche de este viernes su dimisión de ambos cargos por sus graves insultos en redes sociales contra el vicepresidente del Gobierno, mujeres militantes de Podemos y el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique.

A través de sus redes sociales, Valero advertía a Iglesias de que "es mejor pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido".

Asimismo, llamó a Echenique "rata miserable", "lagartija sin cola" o "cucaracha motorizada"; a las militantes y diputadas de la formación morada, "femina listas", "guarras" o "sobaqueras de coño peludo".

El PSOE comarcal ha denunciado también que en otros comentarios el citado concejal ha dicho sobre Iglesias que "a su madre "le dio asco parirle" y "pido todas las noches que cojan semejante infección de intestinos y páncreas que tengan que estar echando sangre por la boca y los oídos. Ojalá cuando pase esto los asesinen a la vista de sus mujeres e hijos".

El PSOE ha calificado dichos insultos de "racistas, xenófobos, homófobos, machistas y de trato vejatorio hacia las personas con discapacidad" e incluso de incitar al odio.

Preguntado sobre este tema, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha declarado este jueves: "Esos mensajes me parecen unas declaraciones absolutamente estremecedoras. Creo que una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa ni un minuto más y no sé si en otras actividades de la vida".

Valero envió un correo electrónico al Ayuntamiento de Novallas y al consejo comarcal de Tarazona y el Moncayo para comunicar su decisión de dimitir, "para no perjudicar a su partido", tras haberse reunido con el presidente del PP, Luis María Beamonte.

Sus comentarios en las redes habían provocado un aluvión de críticas, así como llamamientos desde Podemos y PSOE para que dimitiera.

Por su parte, Echenique pidió al presidente del PP, Pablo Casado, que le expulsara porque "no todo vale en política". También la nueva secretaria autonómica de Podemos Aragón y consejera de Universidad del Ejecutivo aragonés, Maru Díaz, natural de Tarazona, expresó su apoyo a Echenique e Iglesias, y se mostró "avergonzada" de que su comarca "se haga famosa por culpa de un concejal que no entiende los mínimos democráticos".