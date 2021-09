Fiona Ferrer nos cuenta todo sobre Ainhoa Arteta

Este miércoles las revistas del cuore llegan cargadas de noticias y exclusivas, como las primeras imágenes de Ainhoa Arteta tras su separación de Matías Urrea y el cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida. Visiblemente más delgada y con aspecto cansado, la soprano se encuentra en su San Sebastián local descansando y recuperándose poco a poco de sus problemas de salud, intentando mantenerse al margen de lo que se ha comentado en los últimos días sobre su matrimonio con el militar.

Con Matías hablando con periodistas para ofrecer su versión de la ruptura y mostrando mensajes que no dejarían en muy buen lugar a Ainhoa -se habla de un carácter conflictivo y de actitudes que de conocerse hundirían su imagen pública- la cantante permanece en silencio, centrada en volver a los escenarios y en recuperarse físicamente.

Ha sido una de sus mejores amigas, Fiona Ferrer, quien nos ha contado como lleva la soprano estar en el ojo del huracán mediático tras su separación. "Es una pena que esté ocurriendo esto en un momento tan delicado de salud para ella", señala, confesando que lo está pasando mal por todo lo que se ha dicho en los últimos días, como que la boda de Ainhoa y Matías estuvo a punto de no celebrarse por su culpa.

Y es que según algunos Fiona no se tomó nada bien que su novio por entonces estuviese hablando en actitud cómplice con una amiga de la infancia de Matías en la fiesta previa al enlace de la pareja en el verano de 2019 y acabó provocando una fuerte discusión entre la soprano y su marido que a punto estuvo de anular la boda. Una información que la estilista ha aclarado nuevamente: "Hace mucho daño que se nos nombre a gente que no tenemos nada que ver, verte implicada en una cosa que no ha ocurrido". "Es mentira. Creo recordar incluso que salió publicado en un medio de comunicación que fue un ataque de nervios de Ainhoa provocado por tonterías y yo lo que hice fue intermediar para que se calmaran. No pasó nada más", ha confesado.

Muy amiga de la soprano, Fiona habla casi todos los días con ella y nos cuenta que la ve "fuerte". "Ahora mismo necesita reposo, cuidar la voz y al final estas cosas que están pasando alteran", asegura, desvelando que "ahora está con su padre. La está cuidando de maravilla, en la cama de su madre, en paz, recuperándose y agradecida a los medios que la están apoyando".

"Yo le diría a Ainhoa que no hablara", afirma Fiona, confesando cual es su relación actual con Matías: "Me parecía un tipo estupendo, pero ahora no tengo trato, yo soy amiga de ella". "Deberían parar los dos y hacer un pacto de silencio, dejar que los abogados hablaran entre ellos, que estamos hablando de una persona que casi se muere", apunta preocupada por la soprano y pidiendo prudencia a los amigos que están hablando en los medios de comunicación. "Que hablen ellos. Es su guerra, no es la nuestra y la vida da muchas vueltas y no se sabe lo que puede ocurrir. Lo importante es que ellos estén bien", concluye.