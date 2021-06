Palito no fue recibida en el plató de ‘Supervivientes’ por sus seres queridos

Lucía Dominguín, su madre, y el novio de Palito, Harry, han decidido no aparecer en el plató de Supervivientes para recibir a Palito porque están muy enfadados con la organización del programa por su expulsión.

"Tu madre y tu novio están cabreados con nosotros. No han querido estar aquí para recibirte porque creen que nosotros estamos manipulando las votaciones y hay tongo" ha declarado Jordi González.

Aunque la modelo no ha querido ocultar su desconsuelo por esta triste situación entre su familia y el programa, ha querido quitarle hierro al asunto con su característica sonrisa y positivismo: "es cierto que he pensado en mis padres todos los días, pero para ellos soy su niña y estarán de los nervios. Si hacen esto es porque lo sienten de corazón. No pasa nada porque ya les daré un abrazo".

Se siente muy feliz y orgullosa de sí misma por el gran concurso que ha hecho, además de todos los amigos que ha ganado y la cantidad de personas que le han apoyado: "He hecho un concursazo y he salido por la puerta grande. Nunca me he quejado ni he querido salir de ahí. Espero poder trabajar de modelo y seguir animando a la gente como allí" desvelaba feliz y emocionada tras regresar a España.