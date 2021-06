Los presos del ‘procés’ indultados cantan ‘Els Segadors’ al salir de Lledoners

Los siete presos independentistas que fueron condenados por el 'procés' han sido indultados y han salido de la prisión este miércoles.

En una rueda de prensa ante el Centre Penitenciari Lledoners, donde se han convocado muchos seguidores independentistas, los indultados han acabado cantando 'Els Segadors'.

Los presos que han recibido hoy el indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, salían cinco minutos después de las doce del mediodía de este miércoles de la cárcel. En su salida, portaban con ellos una pancarta donde se podía leer "Freedom for Catalonia", es decir, "Libertad para Cataluña", en inglés.

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acudido a recibirles a su salida de la cárcel de Lledoners, donde se ha improvisado una rueda de prensa.

En el acto de prensa, los Jordis han afirmado que "no existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña. Hoy no es un día de renuncia. La represión no nos ha vencido y no nos vencerá".

"Continuaremos luchando para conseguir la independencia de Cataluña, la conseguiremos y ganaremos", ha dicho Josep Rull al salir de la cárcel.

Han finalizado el acto con gritos de "Visca Catalunya" e "independencia" coreando a los presos que han sido indultados.

Vea el vídeo