¿Por qué WhatsApp, Facebook e Instagram se caen a la vez?

El gigante Facebook, al que pertenecen Whatsapp e Instagram, sufrió ayer lunes una caída en todas sus plataformas durante horas prolongadas a lo largo del día.

La causa fue un problema interno de su configuración, lo que provocó la caída, además de que no tenían la evidencia de que los datos de usuario se vieran afectados durante el tiempo de inactividad. El equipo de ingenieros de la compañía publicaba un post anoche: "Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios".

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.