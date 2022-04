Todo lo que necesitas para cuidar a un pájaro en casa

Los pájaros son animales extremadamente sociables, por lo que muchas especies, como los agapornis o los loros, son excelentes mascotas. Si estás pensando en tener uno como mascota, debes tener en cuenta que son una responsabilidad ya que requieren cuidados específicos.

A continuación, te contamos todo lo que debes tener en cuenta si quieres que tu pájaro esté sano, feliz y sea una gran mascota, desde consejos de socialización hasta los accesorios para pájaros más útiles.

Jaula

Es fundamental ya que es el espacio en el que nuestro pájaro vivirá la mayor parte del tiempo. El tamaño y el tipo dependerá de la especie de pájaro que vayamos a tener. Siempre es mejor comprarla lo más grande posible, incluso si nuestro pájaro es pequeño, ya que le permitirá desarrollarse mejor y sentirse más feliz y estimulado.

La jaula debe ubicarse en un lugar cómodo, que nos permita acceder fácilmente y por supuesto alejada de peligros. También es importante que no reciba luz solar directa ni esté expuesta a corrientes de aire, como ventiladores o aires acondicionados, que podrían ser muy perjudiciales para el animal.

Juguetes y accesorios

Los juguetes son indispensables para la felicidad y la estimulación de nuestra mascota, especialmente para las especies más inteligentes e inquietas. Debemos asegurarnos de que los juguetes que le demos sean aptos para aves, o podemos realizarlos nosotros de manera casera con elementos seguros (evitando alambres u otros elementos punzantes).

Es importante que no tengan espacios pequeños donde puedan quedarse atrapados su pico o sus uñas. Unas buenas opciones son los espejos y las campanas. Sin embargo, debes saber que podrán acabar cansándose de los juguetes, y deberás renovarlos con cierta frecuencia.

Otros elementos interesantes para las aves son las perchas. Deberás colocarlas en la jaula a diferentes alturas, y si están hechas con materiales naturales, mejor.

Alimentación

Cada especie es diferente, por lo que lo primero que deberás hacer es informarte y contactar con un veterinario sobre el tipo de alimentación más adecuada para tu pájaro. Por lo general, la dieta de los pájaros suele ser un 75% de grano y un 25% de alimentos frescos.

Es bueno aportar variedad en su dieta, no sólo nos aseguraremos de que no presenta carencias de ningún nutriente sino que también será estimulante para nuestra mascota y podremos ir diferenciando qué alimentos son sus favoritos y cuáles no le gustan. Es importante darle fruta o verdura fresca como mínimo cada dos días, y asegurarnos de que tiene agua fresca constantemente.

Socialización

Antes de dejar que tu pájaro salga de su jaula, debes verificar que el espacio en el que vayas a dejarlo libre es seguro. Cierra puertas y ventanas, apaga calefactores, ventiladores, recoge cables enchufados… Una vez listo el espacio, a tu pájaro le encantará volar libremente por tu hogar y explorar todos los rincones y objetos que vea.

Este es el momento ideal para que cojas a tu pájaro, para que dejes que se pose en ti y para que lo acaricies y le demuestres afecto. Las aves son sociables por naturaleza, y cuanto más potencies está cualidad más fuerte será el vínculo entre vosotros. Si te relacionas con él regularmente, notarás que cada vez se emociona más al verte y te recibe con silbidos y cantos.

Higiene y salud

Aunque tu pájaro parezca sano, lo ideal es que visites el veterinario una vez al año para revisar su estado y asegurarte de que todo está bien. Para ello, deberás encontrar un veterinario cualificado para trabajar con aves, ya que no todos los veterinarios atienden a este tipo de animales.

Debes tener en cuenta que las aves son animales bastante delicados, por lo que si se enferman deberás llevarlo al veterinario cuanto antes.