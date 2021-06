El zasca de Rocío Monasterio a tres personas que querían que se fuera de Lavapiés

Rocío Monasterio, Portavoz de Vox en Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid por dicho partido, protagonizó ayer, martes, un episodio que se ha viralizado en redes sociales.

La política paseaba por las calles del barrio madrileño de Lavapiés cuando tres personas que se encontraban tomando unas cervezas en una terraza la emprendieron a gritos con ella, pidiéndole que se fuera del barrio.

"¡Fascista!", se escuchó que le gritaban. Una de las personas le dirigió la palabra diciendo: "Vergüenza te tenía que dar". Monasterio, en ese momento, se acercó al grupo y respondió con calma: "¿Por qué me tiene que dar vergüenza?"

Los tres vecinos del barrio madrileño, visiblemente nerviosos, respondieron: "Porque este es un barrio multirracial", "Porque este es un barrio de diversidad", "Porque este es el Madrid antifascista". Dijeron que se trataba de un "barrio obrero, de la clase trabajadora".

Rocío Monasterio entonces ha respondido que estaban muy confundidos, y ha reaccionado con las siguientes palabras, que se han hecho ya virales en redes sociales: "Os veo trabajando, ¿eh, chavales? Dadle al trabajo, dadle".

Después, la portavoz de Vox ha publicado el vídeo de la reacción en su cuenta de Twitter. "Me han dicho que me fuera de Lavapiés porque es un barrio obrero y no me he podido resistir", ha escrito en el texto que acompaña al vídeo.