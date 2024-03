100.000 euros para ‘rastrear’ noticias sobre Igualdad

Ana Redondo interviene durante un acto del PSOE.

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha abierto un concurso para elegir a una empresa externa que recoja diariamente todas las informaciones que se publican sobre el organismo público. El contrato se alarga hasta 2026 y, según los plazos indicados en los documentos, entrará en vigor a partir de mediados del próximo marzo. Esta subcontrata tendrá un coste de 60.948,43 euros durante el primer año: 50.370,60 de base más 10.577,83 de IVA. En caso de prorrogarse otro año más, durante el 2025, habría que sumar 40.000 euros más y la cuantía total alcanzaría los 100.741,20 euros.

Aunque el pliego detalle que el valor actual se cifra en esos 60.000 euros durante 2024, también se especifica que "el contrato se prorrogará anualmente por un máximo de un año más desde la finalización del periodo de ejecución inicial". Es decir, al inicio de 2025 estos servicios se ampliarán automáticamente un año más hasta 2026, de modo que el coste real superarán los 100.000 euros.

El 'clipping'

Los ministerios suelen contratar agencias de clipping. Empresas que se dedican a ojear toda la prensa —escrita tanto en papel como en web, radio y televisión— y elaborar un resumen diario con todas las informaciones que afecten al ministerio. Este cuadernillo se entrega cada mañana al gabinete del ministro en cuestión para que puedan chequear todo lo que se publica de sus carteras. Esta labor también facilita desmentir las informaciones que desde el Gobierno se consideren falsas. Pero las agencias de clipping no solo trabajan para organismos públicos; los partidos políticos y las empresas también las contratan o tienen un equipo interno dedicado a esta tarea.

El objeto del contrato

Tal y como se refleja en los documentos del procedimiento —actualmente abierto— gestionado por la subsecretaría de Igualdad, el objeto del contrato consiste en la "elaboración de un resumen de prensa con las principales informaciones del día y la recopilación de los contenidos informativos aparecidos en la prensa escrita, radio, televisión y medios digitales relacionados con los temas de interés del Ministerio de Igualdad". También busca conocer todas aquellas "menciones a la Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las Direcciones Generales y el Instituto de las Mujeres" que se hagan en la prensa nacional.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Pleno del Congreso.

Por qué

Este tipo de servicios resultan útiles para que los ministerios detecten problemas que afectan a su negociado. Según apuntan desde Igualdad, el propósito es "poder tener conocimiento de las noticias que puedan resultar de interés para la actividad del Ministerio" —como un reportaje que evidencia las carencias de un colectivo concreto, por ejemplo—; una tarea que "exige un seguimiento de prensa que le permita [al Ministerio] tener una visión panorámica sobre la actualidad diaria así como identificar y recopilar todas las noticias publicadas por los medios de comunicación escrita y plataformas digitales nacionales sobre el Ministerio y sus actividades, identificar las noticias emitidas en radio y televisión, de ámbito nacional, y recopilar las que tengan relación con el Departamento".

El ministerio dirigido por Redondo especifica también que para conocer todos los artículos publicados, necesitan "establecer cauces y soportes de envío de la información que permitan disponer de manera diaria y continuada toda la información publicada o emitida en torno al Ministerio".

No hay medios dentro del Ministerio para esta tarea "fundamental"

En la justificación de este contrato —que conlleva un gasto de cien mil euros en dos años— Igualdad explica que, dentro del Ministerio, no hay un equipo particular ni personal con posibilidad de dedicarse a esta labor diaria ni un grupo de trabajadores cualificados para ello. Igualdad argumenta así la decisión de recurrir a una corporación externa que aún no ha sido elegida.

"Dado que no existen en el Departamento efectivos que cuenten con el perfil requerido para llevar de forma adecuada todas las actuaciones que implican esta tarea (...) se hace necesario recurrir a la contratación de este servicio", reza la justificación del Ministerio. En este apartado, la cartera liderada por Redondo también explica que "el acceso inmediato a las informaciones de interés del Departamento" se sitúa como un "elemento fundamental para la toma de decisiones en la planificación estratégica" dentro de Igualdad.