Abascal ha prometido cargos a los diputados de Vox que no repetirán en las listas a cambio de que no monten bronca

Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados.

La confección de las listas para las elecciones generales se ha convertido en un quebradero de cabeza para Vox. El líder del partido, Santiago Abascal, que podría resultar determinante para la composición de un gobierno con el PP tras el 23-J, se ha propuesto evitar que algunos de los purgados monten bronca tras la polémica con Macarena Olona.

La composición de las listas ha dejado entrever que gana peso la sección más dura del partido, encabezada por Jorge Buxadé, eurodiputado y responsable del área política, que encabezará la lista por Barcelona para hacer sombra al actual portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cada vez más solo entre los moderados de la formación.

En la candidatura por Madrid destaca la número dos, María de la Cabeza Ruiz Solas, justo detrás de Abascal, como secretaria de Organización, y mano derecha del secretario general, Ignacio Garriga, ambos llegados para relegar en su momento a Javier Ortega Smith, que baja al puesto cinco. Luego aparece de nuevo como número tres Iván Espinosa de los Monteros.

Fuera los “liberales”

Hace una semana, una decena de los hasta ahora diputados de Vox en el Congreso recibieron una llamada de la dirección del partido para confirmarles que no repetirán en las listas al Congreso y al Senado para las generales.

No son, además, unos dirigentes de simple base en Vox. Tres de los casos más significativos son los de Rubén Manso Olivar, el gurú económico; Víctor Sánchez del Real, fundador de la primera estrategia mediática, y la economista Mireia Borrás, uno de los látigos antifeministas de Irene Montero más visibles en el Congreso.

Les promete cargos

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes internas de Vox, el equipo de máxima confianza de Santiago Abascal en la sede nacional del partido ha contactado con la mayoría de los diputados que no seguirán en las listas, con el fin de que se produzcan salidas tranquilas; es decir, sin que los purgados monten bronca.

Para ello, se les está ofreciendo contrapartidas que les convenzan de abandonar el cargo sin crear problemas, e incluso, puestos de relevancia en el Gobierno cuando se forme una posible coalición con el PP tras las elecciones generales.

“Hemos desaparecido los liberales”

Fuentes internas de Vox consultadas por ECD coinciden además en que detrás de estos cambios se esconde una estrategia de mayor calado ideológico. “Hemos desaparecido los liberales”, destacada uno de los descartados.

Sin embargo, fuentes oficiales del partido aseguran que los cambios en la configuración de las listas responden a una “nueva etapa política” que afronta Vox, con “muchas exigencias” de participación en gobiernos municipales y autonómicos, por lo que insisten en que las razones son “puramente organizativas”.

No han montado bronca

Pese a ello, fuentes políticas no han pasado por alto que la mayoría de los diputados de Vox que han sido liquidados, y que no se lo esperaban, no lo han querido reconocer en público y se han limitado a constatar, incluso en sus redes sociales, que simplemente no repetirán en las listas. Pero lo más relevante es que no han montado bronca.

Rubén Manso, hasta ahora el especialista económico ultraliberal de Vox, es inspector del Banco de España en excedencia desde 2004, teniente en la reserva, doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor en la Universidad de Alcalá, en el Instituto de Estudios Bursátiles y en la Escuela Militar de Intervención.

El hasta ahora diputado por Málaga Manso Olivar se sintió aludido por algunos comentarios polémicos que aparecieron hace unos días en las redes sociales sobre la purga en Vox y publicó en su Twitter que, efectivamente, no concurría por ninguna circunscripción, como le acababa de comunicar la dirección de su partido. Aprovechó para limitarse a agradecer “la confianza y el honor” de haber podido representar a los españoles y agregó: “Continúo con mi actividad profesional y retomaré mis clases”. No aclaró nada más.

Sospechas de “filtrador”

El diputado por Badajoz, Víctor Sánchez del Real, uno de los descabalgados ahora de las candidaturas y también uno de los más aguerridos y conocidos parlamentarios del grupo en el Congreso, publicó el siguiente tuit: “No voy a ir en listas para la próxima legislatura. Si tienen proyectos o misiones divertidas y que requieran jugársela por una causa noble, aquí me tienen. Ha sido un honor subir al estrado del Congreso a decir lo que a ustedes les hubiera gustado decir”.

Sánchez del Real fue uno de los pocos fundadores originales de Vox y el responsable inicial de sus campañas mediáticas. En el equipo más cercano de Abascal se le ha reprochado en varias ocasiones que era “demasiado cordial” con los periodistas. Y se sospechaba que podía ser incluso “un filtrador”.

El silencio de Mireia Borrás

Otro de los activos más conocidos del partido que no figuran en las listas es Mireia Borrás, diputada por Madrid y licenciada en Económicas y Periodismo.

Borrás continúa sin pronunciarse públicamente sobre su ausencia en las candidaturas y su última publicación en Twitter fue el pasado 14 de junio. “Defendiendo la igualdad, la unidad y la libertad”, destaca en su perfil personal.