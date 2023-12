Adiós a Más País: la marca creada por Íñigo Errejón se disuelve dentro de Sumar

De izquierda a derecha. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el líder de Más País, Iñigo Errejón, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois.

La marca Más País llega a su fin. La irrupción de Sumar ha dejado sin espacio político al partido creado por Íñigo Errejón, que aspiraba a convertirse en la referencia estatal de Más Madrid. Las federaciones que constituyen la formación pasarán a operar bajo el nombre de la plataforma liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. No se trata solo de una integración para poner al servicio de Sumar los organismos de Más País, sino que supone una disolución política de facto para unificar proyectos.

La primera filial que optó por esta vía fue la andaluza. A principio del pasado octubre decidió —por unanimidad— poner fin al partido y pasar a formar parte de la nueva coalición que dirige Díaz. Sin embargo, fuentes de este espacio consultadas por Confidencial Digital, aseguran que este viraje —extendido al resto de poderes territoriales de Más País— significa el fin de la marca. Desaparece como tal —aunque a nivel más local puede haber excepciones— y se incluirá dentro de Sumar.

Las fuentes consultadas explican que la creación del partido estuvo circunscrita a la situación excepcional de 2019, cuando la prioridad fue recoger los votos desencantados con Unidas Podemos en la repetición electoral tras la falta de acuerdo con el PSOE para mantener una mayoría progresista.

Fin del partido

Hasta ahora se ha conocido que Más País pasaría a formar parte de Sumar. Una decisión que pone en manos del partido de Yolanda Díaz todas las estructuras creadas por Errejón en los últimos cuatro años si así lo decidían las asambleas territoriales. Pero las fuentes consultadas por ECD, van un paso más allá: este paso hace desaparecer la marca.

Sumar tuvo que negociar con Errejón para incluir a su formación dentro del acuerdo con otras catorce fuerzas a la izquierda del Partido Socialista en la candidatura de la vicepresidenta segunda. Después de las pasadas elecciones generales, caló la idea en el seno del partido de que no tenía sentido continuar con un proyecto que se asemejaba tanto al creado por Díaz.

Andalucía dio el primer paso en octubre: la primera piedra para que la organización se integrase en Sumar.

Pero las filiales territoriales guardan cierta independencia de la nacional y quedó en el aire si la marca de Errejón se mantendría —a pesar de estar a disposición de la formación rosa— o si desaparecería. Una duda que se disipa ahora con la confirmación de que Más País dejará de existir en la práctica.

No se presentaron a las elecciones

Esta decisión no es reciente, sino que ronda la cabeza de la dirección del partido desde hace meses. Incluso antes de los comicios del 23-J. De hecho, según han confirmado desde la cúpula de Más Madrid a ECD, el líder de Más País figuró en las listas de Sumar —número cuatro por Madrid— como cuota del partido regionalista, no como dirigente de su partido. "Más País no concurrió a las elecciones", aseveran desde la fuerza política encabezada por la actual ministra de Sanidad, Mónica García.

El líder de Más País, Iñigo Errejón y la portavoz del Grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ofrecen declaraciones a los medios durante la manifestación del Orgullo LGTBI+ 2023, a 1 de julio de 2023, en Madrid.

Dudas en Más Madrid

La desaparición de Más País como marca no ha llegado a todas las fuerzas asociadas al partido. Desde Más Madrid continuaban viendo con extrañeza el proyecto después del 23-J y consideraban que lo coherente era su inclusión dentro de Sumar, como adelantó ECD este miércoles.

Una apuesta que sí daba por hecha la directiva y que se hará realidad en los próximos meses. Esta decisión convertirá a Errejón en miembro del partido de Díaz, pero no como parte de una de las 14 formaciones que lo componen.

Mismo proyecto que Sumar

El análisis que ha llevado a los distintos territorios a afrontar esta ‘disolución política’ se basa en que Sumar supone un proyecto muy semejante. Tanto es así que consideran nulo el espacio que deja la formación de Díaz. Así lo justificó en octubre la líder de Más País Andalucía, Esperanza Gómez: “No hay elementos diferenciales programáticos o de prioridad política entre Más País Andalucía y Sumar”, afirmaba en declaraciones a elDiario.es.

Superado por Mónica García

Aunque Más País surgió como la opción estatal de Más Madrid, el partido de Mónica García no ha dejado de crecer hasta hacerle sombra, incluso en el plano nacional.

Errejón sonaba como uno de los principales candidatos a ocupar un ministerio. Pero finalmente se ha quedado fuera del nuevo Ejecutivo, al revés que la líder de Más Madrid. García ocupará la cartera de Sanidad los próximos cuatro años.

Una oportunidad que sitúa a la exjefa de la oposición en la Comunidad de Madrid ante un escaparate estatal para hacer frente a las políticas de las autonomías gobernadas por el PP en materia sanitaria. Una lucha que la ha llevado a convertir a Más Madrid en la fuerza más votada de toda la izquierda, superando al PSOE.

El partido regionalista es la única formación hermana de Más País que no se disolverá ni se integrará dentro de Sumar. Mantendrá su independencia como el resto de partidos que forman la coalición.

Proceso progresivo en los territorios

La decisión de la filial andaluza supone la primera pieza de un dominó que desemboca en Sumar. El resto de estructuras territoriales de Más País —Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Asturias, País Vasco y Cataluña— afrontarán el mismo dilema con el mismo resultado, salvo gran sorpresa de última hora.

Este proceso no se completará hasta que Sumar avance en su implantación territorial y configuración como partido estatal mediante una asamblea constituyente que se celebrará en los próximos meses.