Alarma en España Vaciada: los ciudadanos no comprenden sus propuestas

En España Vaciada están todavía con “el susto en el cuerpo”, así lo aseguran varios de los representantes de la plataforma política que se presenta por primera vez a las elecciones autonómicas de Castilla y León. El adelanto electoral les pilló desprevenidos, “con el pie cambiado”: las agrupaciones provinciales no estaban formadas, se anunció en Navidad y la situación epidemiológica “no era muy favorable”. Por ello, desde entonces, están trabajando “a toda prisa”.

Representantes de España Vaciada consultados están convencidos de que el por aquel entonces presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó las elecciones con el objetivo de tratar de “desactivar” a la plataforma y que, por tanto, no se pudieran presentar en todas las provincias de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 13 de febrero. Y algo así ha ocurrido. Finalmente, España Vaciada solo se va a presentar en 5 de las 9 provincias: Palencia, Burgos, Salamanca, Valladolid y Soria (con la marca Soria ¡YA!). En las cuatro regiones restantes “no ha dado tiempo” a organizarse para formalizar la candidatura.

Según explican las fuentes consultadas, las cinco agrupaciones provinciales que se presentan a las elecciones trabajan conjuntamente. No se centran en las excepciones y problemas locales, sino que tratan de resolverlos en su conjunto: “los síntomas locales, también son generales”, comentan desde la dirección nacional de España Vaciada.

Capitaneados por Teruel Existe, la dirección nacional del partido confiesa que ha tenido que “acelerar mucho el proceso” de organizarse y diseñar el proyecto: “todavía estamos trabajando en la estrategia”, comentan fuentes consultadas. Según ha podido saber Confidencial Digital, también están trabajando en diseñar el proceso comunicativo, “nos ha pillado con el paso cambiado”, confiesan. Fuentes consultadas explican que han estudiado la posibilidad de cómo llevarlo a cabo y, finalmente, han decidido unificar esfuerzos y experiencia, de tal forma que la misma persona que se encarga de la comunicación del partido a nivel nacional también se va a encargar del proceso de comunicación en las elecciones de Castilla y León: “Yo no quería, pero entiendo que debe ser así, es lo mejor”.

Fuentes consultadas explican que todo esto está provocando cierta “tensión” en España Vaciada porque está yendo todo muy rápido. Además, según ha podido saber Confidencial Digital, estos días, durante este proceso, “nos hemos dado cuenta que los ciudadanos no comprenden nuestras propuestas”.

“La mayoría de los ciudadanos piensan que en España Vaciada solo nos preocupamos por resolver los problemas locales de los municipios en cuestión, pero esto no es así. Nosotros queremos resolver los problemas generales que son comunes en todo el país, consecuencia de un modelo de desarrollo anticuado y heredado desde antes de la transición”. “Trabajamos y proponemos otro modelo de país y otro modelo de desarrollo”, basado en el “equilibrio territorial de toda España”. Así, las diferentes fuentes consultadas coinciden en que en este proceso se han identificado “falsas verdades” sobre cuáles son los objetivos de España Vaciada y dejan claro que desde la plataforma apuestan por soluciones nacionales y no por resolver solo problemas rurales y locales.

Según ha podido saber Confidencial Digital, España Vaciada, tras darse cuenta estos días de que la mayoría de los ciudadanos no comprenden que sus propuestas están enfocadas al ámbito nacional y no estrictamente al local, ha decidido que una de las mejores maneras para “conseguir cambiar esta idea” es tratando de tener más relevancia en los medios de comunicación, con el objetivo de transmitir sus propuestas. Tenemos que utilizar la campaña en medios para combatir las “falsas verdades” que están implantadas en la “conciencia popular”.

Conciencia popular: rural y provincial

“Cuando se hace mención a la plataforma España Vaciada, la población tiende a relacionarla con asuntos exclusivamente rurales y de un lugar en concreto”, comenta uno de los líderes provinciales que se va a presentar a las elecciones de Castilla y León. Este es uno de los principales problemas que ha identificado la plataforma política. “Ni solo somos rurales, ni solo somos provinciales”, afirman.

“La gente piensa que solo nos centramos en los problemas que se viven en los pueblos y aldeas, pero esto no es así”, explican fuentes consultadas, que ponen en valor que España Vaciada justamente se va a presentar en las tres ciudades más pobladas de toda Castilla y León: Valladolid (297.775 habitantes), Burgos (174.051) y Salamanca (143.269), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021.

Es más, según explican fuentes consultadas, se van a tener en cuenta cuáles son las ciudades más pobladas para realizar allí más actos de campaña, puesto que, en proporción, requerirán de mayor atención y tendrán más asuntos que resolver.

Otras fuentes también explican que este tipo ciudades son puntos estratégicos para realizar la campaña porque allí reside más cantidad de población y por tanto el mensaje puede llegar a mayor número de gente. Además, según afirman, la mayoría de las personas que viven en capitales provinciales provienen originalmente de pequeños pueblos de la región, de los que “se han visto obligados” a marcharse por falta de oportunidades en sus lugares de nacimiento. “Son los principales conocedores de los problemas que hay, porque los han vivido en primera persona”, explican.

“La gente piensa que en cada agrupación solo vamos a prestar atención y querer resolver los problemas propios de la provincia”, “pero esto no es así”, “todas las agrupaciones provinciales trabajamos en común” proponiendo otro “modelo de país” y otro “modelo de desarrollo”. De hecho, el 25 de mayo de 2021, antes de que se tuviera constancia de este adelanto electoral, las diferentes agrupaciones provinciales que hay en toda España presentaron en el Congreso de los Diputados un modelo de desarrollo conjunto con 101 medidas comunes, con el que queda demostrado que “España Vaciada no trabaja independientemente desde cada zona, sino en conjunto”. Esta fue la presentación oficial de la plataforma España Vaciada, que ha sido formalizada hace menos de ocho meses.

Acercamiento a los medios

Justamente para terminar con la “equivocada percepción” de que España Vaciada atiende solo los “problemas locales” y “rurales”, la plataforma ha decidido aprovechar la cobertura que realizan los medios de comunicación para desmentir estas “falsas verdades instauradas en la conciencia popular” Y que la gente pueda comprender mejor los objetivos que propone la plataforma.

“Tenemos que trabajar mucho esto”, comentan fuentes conocedoras de la campaña electoral en Castilla y León. No obstante reconocen que “cambiar esta idea va a ser complicado” y, en parte, atribuyen este mal a ciertos comportamientos realizados en algunas ocasiones por la prensa. Critican que cuando realizan manifestaciones en Madrid, algunos medios titulan “España Vaciada se traslada a la ciudad”. Otra práctica que rechazan desde España Vaciada es que cuando las televisiones graban en sus provincias nunca eligen las capitales para capturar las imágenes, “siempre quieren ir a un campo o pueblo abandonado”.

Para combatir esto, la plataforma no solo quiere centrar su estrategia en aparecer más veces en los medios, sino que además también se ha dado cuenta de que tiene que transmitir a los medios de comunicación que sus propuestas no solo son locales y rurales.

En este sentido, las distintas fuentes consultadas coinciden que están “muy contentos” con los medios que “están empezando a comprender” esto, aunque reconocen que esta tarea no está siendo sencilla y causa cierta “tensión”.

La mayoría de las personas que forman parte de la plataforma España Vaciada no tienen experiencia en política y aseguran que, sobre todo al principio, tenían “mucho miedo” a la prensa. Ahora, hay quien incluso reconoce que “estamos encantados” y explican que “ya que nos toca vivir esto, tratamos de disfrutar del proceso”.

Competencia desigual

Preguntado sobre cuántos procuradores va a conseguir España Vaciada en los comicios del 13 de febrero, hay quien se aventura a decir que más de cinco. “El objetivo es poder formar grupo propio”, para lo cual se necesitaría mínimo esta cantidad, pero comentan que “sinceramente creemos que vamos a conseguir más”.

No obstante, aseguran que “no estamos compitiendo en igualdad de condiciones” y critican que no puedan participar en los debates electorales porque, según la legislación vigente, solo lo pueden hacer aquellos partidos políticos que consiguieron formar grupo propio en las elecciones anteriores: PP, PSOE Y Ciudadanos.

Modelo de desarrollo nacional

Fuentes consultadas explican que España Vaciada surge principalmente para dar respuesta a la despoblación que se vive en la mayor parte del territorio del país. En el caso de Castilla y León, es cierto que hay pueblos con menos de 10 habitantes pero la misma pérdida de población, en proporción, sucede en grandes capitales provinciales. Por ejemplo, la ciudad de Valladolid ha perdido 1490 habitantes, en Burgos han abandonado la capital 2.367 personas y Salamanca ha descendido en 1556 ciudadanos respecto al año anterior, según el INE. Es decir, “los síntomas locales [en entornos rurales], también son generales [en ciudades]”.

“No podemos seguir con un modelo de desarrollo en el que unos estemos al servicio de los otros”, expresan fuentes consultadas, que critican la falta de oportunidades que hay en la región como consecuencia de la poca inversión realizada en estos territorios.

“Esto no es un proceso natural inevitable”, comentan fuentes consultadas, que aseguran que se trata de “consecuencia política”. Ante esta situación, las cinco provincias que concurren a las elecciones a través de la plataforma España Vaciada han decidido “no perder ni un minuto más y ponerse ‘manos a la obra’”. En este sentido, explican que era una “oportunidad histórica” que no podían dejar escapar y que “cuanto antes se empiece a trabajar para resolver los problemas provocados por un modelo de desarrollo caducado, mejor”.

Con el nuevo modelo de desarrollo se tratará de luchar contra la despoblación y los males que ello provoca: la ciudadanía tiene que emigrar para buscar oportunidades que no tiene en su lugar de origen. El objetivo que se pretende es conseguir un equilibrio territorial para crear un nuevo modelo de país en el que no haya una ‘España vaciada’ y una ‘España saturada’, sino una única.