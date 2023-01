Ayuso pide por carta a los militantes del PP que salgan a la calle para protestar contra Sánchez.

La manifestación de este sábado en Cibeles contra Pedro Sánchez va cogiendo fuerza. Son decenas las asociaciones civiles que están empujando para llenar la plaza de Cibeles de Madrid. Pese a que la dirección nacional del PP ha rebajado su perfil en la protesta, Isabel Díaz Ayuso está llamando a la movilización a militantes y afiliados.

Hay que tener en cuenta que la respuesta de los partidos de la oposición al Gobierno está siendo dispar. El único líder que ha confirmado su asistencia es Santiago Abascal, presidente de Vox. En cambio, Alberto Núñez Feijóo y la nueva portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, no estarán presentes.

El PP y su dirección nacional estarán “representados”, aunque se sigue valorando aún por quiénes. Fuentes oficiales del partido insisten en que acudirán dirigentes y que habrá “una presencia que evidencie” que desde el PP “se apoya” la concentración contra el Gobierno porque, recalcan, “hay motivos” para que los ciudadanos estén “molestos”.

El PP rebaja su perfil en la protesta

La asistencia de Feijóo ha sido descartada casi desde el primer momento. Del mismo modo que tampoco acudirán a la concentración la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, según informaron ayer sus equipos.

Al no acudir a la plaza de Cibeles, Feijóo no coincidirá entonces con Abascal ni la amplia delegación de Vox en la manifestación en plenas turbulencias en su relación en el Gobierno de coalición de Castilla y León a cuenta del plan antiaborto.

Ayuso llama a la movilización

En el caso de la presidenta madrileña se señala que no hay ninguna instrucción de Génova para no asistir, sino que ella hace tiempo que tiene la premisa de no acudir a manifestaciones dado el cargo que ostenta.

El Partido Popular apoyará y participará en la convocatoria llevada a cabo por diversas entidades y plataformas para protestar contra las políticas del Gobierno de Sánchez, bajo el lema: “Por España, la democracia y la Constitución” que tendrá lugar el próximo sábado 21 de enero a las 12h.en la Plaza de Cibeles de Madrid.

En este sentido, desde el Partido Popular de Madrid nos sumamos a ese llamamiento e invitamos a los madrileños a acudir a la manifestación en defensa de la Constitución de 1978, de la convivencia y de la dignidad política.