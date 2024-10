Ayuso respalda a Feijóo en privado: no ha pedido ceses por la rebaja de condena a etarras

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el error del grupo parlamentario, que votó a favor de una convalidación europea de penas que supondrá una rebaja para las condenas de más de cuarenta miembros de la banda terrorista ETA. Ayuso, más allá de manifestar que ha supuesto un grave fallo de su partido, no ha exigido ceses a Génova, ni en público ni en privado, y también guarda las espaldas al presidente popular en privado. "La culpa es de Sánchez", reiteran en el entorno de la líder madrileña.

Cierre de filas

La presidenta va a cerrar filas. No quiere hacer ruido con un tema tan sensible y tan troncal en sus reproches al Gobierno. En todo el PP son conscientes de que el error de sus parlamentarios en la Cámara Baja puede costarles caro, y hay quien se acuerda del apoyo a la reforma laboral del diputado Alberto Casero. Una votación que habría supuesto la dimisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y habría cambiado por completo la realidad política del país si no llega a ser por el parlamentario extremeño.

Muchos cargos del PP situaron aquel error como el principio del fin de Pablo Casado al frente del partido, por lo que los populares conocen bien la dimensión que puede acarrear una metedura de pata en el Parlamento. Ninguno de los 32 asesores directos que tiene el grupo parlamentario detectó que la enmienda planteada por Sumar —y aprobada sin ningún voto en contra— acarreaba rebajar la condena a 43 miembros de ETA, según los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la ceremonia de la VIII edición del Premio Pyme del Año de Madrid, a 3 de octubre de 2024, en Madrid.

Ni ceses ni dimisiones

El error afecta a un tema especialmente crítico para el partido. La presidenta madrileña, esta vez, cierra filas con la dirección nacional y eximirá de responsabilidad alguna a la dirección nacional. No ha pedido ceses ni espera dimisiones. No lo hará ni en público ni en privado. Al revés que algunos mandatarios autonómicos del PP, que sí han pedido salidas de puertas hacia adentro mientras intentan achicar agua en público.

Algunos de los cargos del PP, presentes en la comisión de Justicia del Congreso que estudió la norma y las enmiendas, han puesto su cargo a disposición del partido, pero el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que no aceptarán renuncias por un error que solo compete a Sánchez.

Fijar la atención en Sánchez

Hay un motivo clave que explica por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere hacer sangre con este error. El terrorismo ha sido clave en su discurso contra el Ejecutivo y contra los pactos que ha impulsado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu. La mandataria se ha situado como la principal punta de lanza contra el PSOE tras incluir a los abertzales como socios parlamentarios.

Ayuso mantendrá el objetivo fijo en Sánchez, y solo responsabilizará al presidente de permitir que más de 40 etarras salgan antes de las cárceles gracias a la enmienda de Sumar. Además, en el PP constatan que las alianzas de los socialistas con EH Bildu han desgastado enormemente al PSOE en los últimos años. Introducir ahora fuego amigo en un tema que han capitaneado podría hacerles perder uno de sus principales argumentos contra la debilidad parlamentaria del Ejecutivo: apoyarse en quienes aún no condenan los atentados y los más de 800 asesinados de la banda terrorista que puso fin a su actividad armada en octubre de 2011.