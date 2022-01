El BOE ha estado un mes con la cuenta de Twitter bloqueada por problemas de seguridad

Twitter avisa, cuando te creas un perfil en su red social, que te pueden censurar la cuenta o limitar algunas de sus funciones “si se presume que esta está comprometida o incumple las reglas” comunitarias. Así, según explica la propia plataforma fundada en 2006 por Jack Dorsey, las cuentas pueden ser vetadas por cuestiones de seguridad, por haber incumplido la normativa o tras haber desarrollado un patrón de actividad inusual considerado potencialmente sospechoso.

Pues bien. Según ha conocido Confidencial Digital, la cuenta oficial de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), que usa el nombre de @boegob, fue bloqueada el 9 de septiembre por parte del gestor de Twitter.

El BOE, encargado de publicar las leyes y comunicaciones oficiales del Estado diariamente, dispone de un perfil oficial en dicha red social para divulgar sus disposiciones, notificaciones y demás novedades editoriales en materia normativa. La entidad se unió a Twitter hace más de diez años, concretamente en octubre de 2011, y desde entonces habitualmente “cada mañana publica antes de las 8:00h el enlace del sumario del BOE del día en cuestión”. Esta ha sido su actividad durante una década, pero “desde el pasado 9 de septiembre, la cuenta ha abandonado esta costumbre”.

Ante esto, VOX ha preguntado a la Mesa del Congreso de los Diputados a qué se debe esta “inusual actividad” y ha cuestionado al Gobierno si tiene conocimiento de las razones que han provocado que el perfil oficial del BOE abandonara esta costumbre diaria.

El Gobierno, por su parte, asegura que “el 9 de septiembre, la cuenta oficial del BOE en Twitter fue bloqueada”, pero que desde ese día la propia institución comenzó a “realizar diversas gestiones ante el servicio de soporte de Twitter para poder recuperar el perfil”. Lo cual no consiguió en el momento.

Problemas de seguridad

Según ha podido saber Confidencial Digital, “se retiró el acceso a la cuenta por cuestiones de seguridad”, afirman fuentes de la propia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Las mismas personas consultadas aseguran que “ese era el mensaje que aparecía en la red social al intentar acceder a la cuenta” y reconocen que “no han sido capaces de obtener más información al respecto” sobre cuáles han sido los motivos que han provocado que la plataforma estadounidense decidiera vetar a la agencia dependiente del Ministerio de Presidencia.

Según explica la propia red social, una cuenta puede ser censurada por “cuestiones de seguridad” si se ha detectado un comportamiento sospechoso y se presume que la seguridad del perfil puede estar comprometida, es decir, pueden haberse robado las contraseñas o haberse ‘hackeado’ la dirección de correo electrónico de acceso. Ante esto, ECD se ha puesto en contacto con la agencia de comunicación de Twitter España, quien rechaza realizar comentarios y elude el problema reconociendo que este tipo de bloqueo “ha podido efectuarse si la contraseña se ha introducido erróneamente en reiteradas ocasiones”.

A pesar de ello, “Twitter no ha reactivado el perfil del BOE hasta el día 13 de octubre”, es decir, ha tardado más de un mes, 33 días en total, en solucionar el problema con la red social norteamericana. Según ha podido saber ECD, este proceso no ha sido sencillo, ya que han tenido que “reportar el problema al servicio de soporte de Twitter reiterándolo sucesivas veces”. En este sentido, las fuentes consultadas insisten en que “han tenido que hablarlo muchas veces, en numerosas ocasiones” hasta lograrlo solucionar.

Cambio de estrategia

Una vez superado el bloqueo, la entidad ha decidido modificar su estrategia desde entonces. “Con ocasión de la situación creada, el organismo se ha replanteado su presencia en dicha red social” y “se ha considerado que no aporta especial valor” publicar un tuit cada día con el enlace al número ordinario del BOE. Fuentes consultadas explican que “dado que el servicio se ha interrumpido durante más de un mes sin la posibilidad de informar a los seguidores de dicho problema, se ha considerado que la publicación diaria no era realmente algo noticioso, pues se publica todos los días excepto los domingos”. Debido a esto, a pesar de que se ha recuperado el acceso a la cuenta, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha modificado su estrategia y ya no publica cada día un ‘post’ con el BOE correspondiente a cada jornada.

Desde entonces, el organismo ha decidido centrarse en “aquellas informaciones que supongan un valor añadido en términos de mayor difusión pública, por tratarse de contenidos cuya aparición no puede ser prevista por la ciudadanía” porque no es habitual. De esta manera, la entidad ha decidido destacar las publicaciones extraordinarias del boletín y otro tipo de novedades de interés para los seguidores de la red social, como puede ser la puesta en marcha de nuevos servicios en la página web. Actualmente, la cuenta del BOE en Twitter tiene más de 166.000 seguidores.

Poca actividad reciente

Hasta que la cuenta fue bloqueada se realizaban una media de 26 publicaciones mensuales. Con el cambio de estrategia, la actividad habitual del perfil oficial del BOE se ha visto mermada, reduciendo considerablemente el número de ‘post’ realizados. Hasta el momento en el que se ha cerrado esta noticia, desde el día 9 de septiembre solo se han publicado nueve tuits: uno en octubre, dos en noviembre y seis en diciembre.

El mismo 13 de octubre, fecha en la que se consigue recuperar el acceso a la cuenta, se realiza una publicación sobre la nueva obra “Manual práctico del régimen disciplinario de la Guardia Civil”. El 5 de noviembre se hace referencia a una publicación sobre “Tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial”. El 23 del mismo mes se publican obras relacionadas con la conmemoración de los 800 años de Alfonso X el Sabio. El 3 de diciembre se anuncia el nuevo “Código electrónico de Medicinal Legal y Ciencias Forenses”. Con ocasión del día de la constitución, el 6 de diciembre, se realiza un ‘post’ sobre las publicaciones del BOE relativas a la Carta Magna. El día 13 del mismo mes se publica el calendario laboral del 2022. El día 20 se realiza un ‘post’ sobre los diarios oficiales antecesores del BOE desde 1661 hasta 1959. Y el 23 de diciembre, la cuenta realiza dos tuits sobre el “Código del voluntariado” y la publicación del boletín extraordinario en el que se recoge el uso obligatorio de mascarillas en el exterior.