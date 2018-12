Ciudadanos no descarta renunciar a tener consejerías en la Junta

Ciudadanos ya es, desde ayer, el partido que preside el Parlamento de Andalucía. Albert Rivera y Juan Marín aceptaron la oferta del PP a cambio de no excluir a Vox de la Mesa, pero no quieren depender de los de Santiago Abascal en la Junta. Por eso, no descartan dejar que Juanma Moreno forme un gobierno monocolor, sin consejerías naranjas.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes de Ciudadanos, en el seno del partido existe un debate abierto sobre la conveniencia de entrar o no en la Junta de Andalucía. En los días posteriores a las elecciones del 2-D, y una vez descartada la presidencia de Juan Marín, la coalición gubernamental con el PP se daba por hecha, pero ahora no está tan clara.

Las dudas en la formación naranja han influido, de hecho, en las negociaciones con el Partido Popular. Juanma Moreno y Teodoro García Egea intentaron, en las reuniones previas al pacto para la Mesa del Parlamento, hablar del reparto de consejerías, pero Marín y Villegas se cerraron en banda: solo querían hablar de la presidencia de la Cámara.

“Lo normal sería entrar, pero...”

Desde la ejecutiva nacional de Ciudadanos, un dirigente muy próximo a Albert Rivera reconoce a ECD que “lo normal sería entrar” en el gobierno de la Junta de Andalucía. No obstante, alerta de que pueden existir condicionantes que impidan la coalición con el PP.

El principal de esos condicionantes, afirman desde el partido, es el papel que Pablo Casado y Juanma Moreno puedan dar a Vox en el futuro de Andalucía.

Los de Santiago Abascal han exigido una reunión con los futuros gobernantes de la Junta para trasladar las exigencias del partido a cambio de votar a favor en la investidura. Entre ellas, la eliminación de la televisión pública andaluza y la derogación de la ley de violencia de género. Ciudadanos se niega a cerrar cualquier pacto con Vox, pero no así el PP.

De hecho, en Ciudadanos dan credibilidad a las palabras del número dos de Abascal, Javier Ortega Smith, quien aseguró que García Egea le había ofrecido consejerías.

Una actitud que los de Rivera consideran inadmisible y que podría dinamitar la formación de un gobierno de coalición PP-C´s en Andalucía.

Dejar solo al PP, una opción real

Así las cosas, la posibilidad de renunciar a formar parte de la Junta presidida por Juanma Moreno ha pasado, de ser solo una hipótesis, a convertirse en una opción real.

Los defensores de esa estrategia, dentro de Ciudadanos, no solo rechazan tener que depender de Vox para poder gobernar en Andalucía: creen que sería positivo, desde un punto de vista estratégico, mantenerse en la oposición.

En ese sentido, explican que, el partido “no impediría el cambio en Andalucía” pero, a la vez, marcaría distancias con Vox, lo que le permitiría no perder el voto de centro procedente del PSOE y mantener contentos a sus rivales europeos.

Además, repetirían la hoja de ruta aplicada desde hace cuatro años en otras regiones, como Madrid y Murcia, apoyando al gobierno del PP en los proyectos legislativos importantes -como los Presupuestos-, pero votando junto al resto de la oposición otras propuestas de los populares, que acabarían desgastándose.

El horizonte legal de Juanma Moreno

Por otra parte, los cargos que prefieren que Ciudadanos se quede fuera de la Junta afirman que el próximo presidente, Juanma Moreno, “puede tener problemas con la Justicia” a corto plazo.

Recuerdan que, en la última semana de campaña, se hicieron públicas unas declaraciones ante el juez de Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, que señalaba al popular como uno de los implicados en la trama de financiación ilegal del PP liderada por Luis Bárcenas.

Desde entonces, “la sombra de la citación” planea sobre Bonilla, y “Ciudadanos no puede permitirse gobernar con un presidente que puede acabar en el banquillo”.