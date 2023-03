Política El Congreso no atornillará al suelo la bandera de España que apartó la diputada de Junts per Catalunya La Mesa de la Cámara Baja se limita a solicitar un escrito a la Secretaría General sobre el uso de iconos nacionales. Los letrados no han visto posibilidad de sancionar a Miriam Nogueras

photo_camera La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con los otros miembros del PSOE en la Mesa del Congreso.