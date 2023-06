Correos tiene problemas para encontrar los 12.000 trabajadores que tendrán que tramitar el voto por correo

Repartidor de Correos.

Los sindicatos advierten de que está habiendo problemas en la empresa pública de Correos para contratar trabajadores de refuerzo para la campaña electoral en Madrid, Barcelona, Valencia y otras doce capitales de provincia —sin contar con las islas Canarias y Baleares—. Estas complicaciones surgen a raíz del nuevo sistema de contratación —que entró en vigor el año pasado—. La norma obliga a que pasen seis meses desde el inicio del último contrato hasta que el empleado pueda volver a ser contratado. Sin embargo, desde la empresa aseguran que no hay problemas para encontrar al personal necesario.

Los inscritos en la bolsa de empleo no son suficientes porque muchos no están disponibles

Falta de candidatos por el nuevo sistema de contratación

Correos anunció una contratación sin precedentes de más de 12.000 empleados —si fuera necesario— para gestionar el voto por correo en estos comicios. La compañía está utilizando como primera opción de contratación la última bolsa de empleo. Cuenta con 58.122 inscritos. Sin embargo, según los sindicatos CCOO y CGT, no todos los inscritos en la bolsa están disponibles. Esto se debe, según los sindicatos, al nuevo sistema de contratación que aprobó Correos y entró en vigor hace un año.

Los trabajadores no pueden optar a ningún puesto hasta que no pase medio año desde su último contrato con el ente público. En consecuencia, hay inscritos que no están disponibles porque no han pasado los seis meses necesarios. Además, desde la finalización del contrato, tienen que pasar otros cuatro meses. Esto afecta principalmente a aquellos trabajadores que tengan contratos de mayor duración que se verían obligados a esperar este periodo.

En caso de que el puesto fuera muy difícil de cubrir, la empresa podría contratar a candidatos que estén esperando a que pasen los meses correspondientes desde el inicio de su contrato.

Contratos de corta duración en periodo vacacional

Otra de las razones por las que faltarían candidatos sería la corta duración de los contratos. Pueden durar solo unos días o hasta las elecciones generales. Esta circunstancia unida al periodo estival provoca un rechazo por parte de los trabajadores, que según CCOO, tienen mejores opciones.

Otras formas de contratación

La segunda opción de Correos es contactar con los 84.000 candidatos que se presentaron al último proceso de consolidación de empleo, pero están fuera de la bolsa. En última instancia recurrirán a las instituciones de empleo oficiales. Según fuentes de CGT, para suplir la falta de candidatos, la empresa ha habilitado en su página web un buzón para que el personal externo envíe su currículum.

Correos asegura que no hay imprevistos en la contratación

Desde Correos niegan cualquier tipo de problema en la búsqueda de personal. La compañía asegura que han contratado refuerzos desde el 30 de mayo. El hecho de que haya candidatos de la bolsa de empleo que no están disponibles no supone un riesgo de vacantes. Ante las preguntas de ECD sobre posibles problemas a causa del nuevo sistema de contratación, el responsable de Comunicación no quiso añadir más explicaciones.