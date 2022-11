Dirigentes del PSOE aplauden la estrategia de comunicacion de la foto de Sánchez con Biden, Macron ,Scholz…

El gabinete de comunicación del presidente de España, Pedro Sánchez, ha difundido una imagen en la que aparece junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak; y el presidente francés, Enmanuel Macron. En ella se atisba una aparente reunión - durante la cumbre del G-20 - para estudiar el alcance del misil que impactó en Polonia.

Los encargados de la comunicación de Sánchez usaron el perfil del presidente en Twitter para colocar la imagen y acompañarla del texto: “Reunido en Bali, durante la cumbre del G-20, con nuestros socios europeos y aliados de la OTAN para analizar lo que había pasado a Polonia y Ucrania. Todos unidos para que vuelva la paz”.

Las reacciones a la imagen

Segundos más tardes, numerosos cargos del PSOE se hicieron eco de la imagen y no dudaron en compartirla. De puertas para adentro, “la foto nos ha encantado”, “refleja que a este Gobierno se le tiene en cuenta”, señalan desde Ferraz a ECD.

También se hicieron eco numerosos periodistas españoles, que destacaron: “reunión de los líderes mundiales, España importa”. Hubo quién profundizó más aún: “Dicen que Pedro Sánchez no pinta nada internacionalmente. Aquí en la reunión de urgencia en Bali tras el misil que impactó en Polonia. Junto a Biden, Scholz, Macron y Sunak. Yo no me imagino a Feijoo ahí. ¿En qué idioma se comunicaría?”.

Quiénes tampoco han dudado en compartir el momento han sido las cuentas favorables al presidente Sánchez. “La imagen ha causado un revuelo magnífico, nos coloca en el foco internacional” comentan consejeros territoriales.

Opaca el revuelo

Moncloa se caracteriza por sacar el mayor provecho posible a cada situación del presidente. A la vista están los famosos 30 segundos con Joe Biden, y la reciente “reunión al más alto nivel en Bali” califican desde el PSOE.

“El gabinete del presidente estuvo rapidísimo al publicar la imagen” confirman algunos socialistas. Una estrategia que le ha servido para distanciar el debate de la reforma del delito de sedición, también de malversación, los indultos y el acercamiento de presos etarras… “Una estrategia que ha salido a pedir de boca” sentencian cargos del PSOE.

La imagen completa

Lo cierto es que la estrategia del gabinete pasó por recortar la fotografía. Quién la ha difundido al completo ha sido el Gobierno alemán.

Entre una y otra hay una diferencia de apenas unos segundos. Algunos de los personajes permanecen inamovibles, mientras que otros, como Sánchez, cambian radicalmente su aspecto. La realidad es que no se trataba de una reunión al máximo nivel, también aparece el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y los ministros de Exteriores José Manuel Albares (España) y Catherine Colonna (Francia). Además, la centralidad no recae en el presidente español, sino en su homólogo francés.