El ‘postdebate’ Sánchez Feijóo tendrá más influencia en la intención de voto que el cara a cara del lunes

El Partido Popular solo ha aceptado un debate previo de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Un cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Un único encuentro, frente ala voluntad del líder socialista que llegó a proponer seis: uno por semana hasta los comicios, y que se encontró con la negativa del presidente popular, que busca evitar los debatespara no torcer los buenos pronósticos que le dan las encuestas.

Según ha podido saber Confidencial Digital, las empresas demoscópicas fijan más la atención en lo que ocurre en los días posteriores, es decir, lo que denominan el "postdebate". Dan mayor importancia a lo que se publique después en redes sociales y a las interpretaciones de los líderes de opinión y analistas de los medios.

Las redes sociales hace años que se consolidaron como un foro público. Su impacto político es particularmente importante. Tanto, que los contenidos que difundan sobre lo que ocurra en el cara a cara determinarán el éxito o el fracaso de uno u otro candidato.

El desarrollo del propio debate, y la valoración que hagan quienes lo sigan teniendo un conocimiento elevado de la política y la actualidad informativa, para a segundo plano, porque los mensajes y contenidos en Twitter, TikTok e Instagram serán los que verdaderamente influirán en los ciudadanos. Es lo que dicen los expertos consultados.

Los partidos, conocedores de la importancia de colocar su mensaje, tratarán de que se viralicen los momentos que les sean más favorables. Pero al margen, y de forma más imprevista, habrá cortes que alcanzará una gran repercusión por la importancia que le den los propios usuarios.



Precisamente, los vídeos cortos acompañados de mensajes que sugieren una opinión sobre algo que ha dicho o hecho el político, han determinado el éxito de plataformas como TikTok: la aplicación china —una de las más importantes del mundo— que ofrece un contenido que mayoritariamente dura pocos segundos y obtiene un gran impacto en el público.

El presentador de Antena 3 noticias, Vicente Vallés, y la presentadora de El Objetivo, Ana Pastor, son los encargados de moderar el debate.

Estos contenidos dejarán una "sensación" determinada en los ciudadanos: a favor o en contra de un candidato, y será una de las claves para que el debate aporte o no sumar apoyos o uno de los candidatos.

Líderes de opinión

Dentro de las redes sociales, además del contenido, será la opinión de los usuarios las que marquen el impacto del debate. Lo mismo ocurrirá con los analistas políticos, que se decantarán sobre quién ha resultado vencedor del debate, que influirán más que el propio cara a cara. La interpretación de los líderes de opinión guiará lo que, posteriormente, opinen los ciudadanos y determinará qué poso deja el debate.

La "sensación de que alguien ha ganado", aseguran desde la empresa demoscópica GAD3, quedará en manos de las redes y los opinadores. No saldrá de la propia emisión del debate, yni siquiera quedará claro el mismo lunes por la noche. Serán las tertulias y los mensajes en redes sociales —también de estos mismos analistas— las que trasladarán la imagen de vencedor a la opinión pública.

Acrecentar o disminuir tendencias

El encuentro no moverá grandes sumas de voto. Los debates no deciden elecciones, apuntan desde la consultora de Narciso Michavila. "A no ser que algún candidato cometa alguna locura", apuntan. Algo poco probable dado lo preparados que suelen acudir los protagonistas a este tipo de encuentros.

En cambio, sí pueden reafirmar tendencias o, en mayor o menor medida, frenarlas. Si un candidato se encuentra al alza, el debate puede acentuar dicha subida, o, por el contrario, podría detenerla. A ese respecto, el encuentro será fundamental para ambos bloques, porque la izquierda parece haberse recuperado en las últimas semanas: ha ganado algunos escaños frente al bloque de la derecha, que parece estancado en una mayoría aún holgada frente al bloque progresista.

Si Sánchez sale reforzado, podría confirmar la tendencia e impulsarla —aunque nunca a gran escala, la influencia siempre será limitada—.

Por el contrario, el debate podría dar un empujón a Feijóo para superar definitivamente los 150 escaños, que superen a toda la izquierda, y conseguir esa mayoría que Génova considera "suficiente" para gobernar sin que Vox no entre en el Ejecutivo.

Menos audiencia

Desde la consultora no dan gran relevancia al encuentro Sánchez-Feijóo del lunes. Esperan una audiencia baja, pese a que el último cara a cara celebrado en España —entre Mariano Rajoy y Sánchez— fue lo más visto del año, con 9,7 millones de espectadores.

Pero aquel enfrentamiento se produjo en diciembre, del año 2015. Unas fechas en que las audiencias son especialmente altas. El primer debate a cuatro de 2019, en abril, tuvo peores datos: 8,8 millones de personas vieron el encuentro entre Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos; Albert Rivera, líder de Ciudadanos; Pablo Casado, presidente del PP; y Sánchez, el único que aún sigue en política.

Estos comicios se producen en un contexto muy distinto: se celebran en pleno verano. Desde GAD3 calculan que la audiencia televisiva disminuirá, por dos motivos: estosdebates solo los ven "los muy cafeteros", es decir, personas que están agarradas a la actualidad política. Y, en segundo lugar, el periodo estival hace que los ciudadanos estén "enotras cosas". Es temporada baja en las audiencias.

"La gente está de vacaciones. Si la influencia de los debates siempre es limitada, encima en verano...", concluyen.