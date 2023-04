Las encuestas de Valents pronostican que obtendrán representación en todas las provincias catalanas excepto Girona

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, en la clausura de la Convención Municipal del PSC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Faltan menos de dos meses para las elecciones autonómicas y municipales en toda España. Aunque en Cataluña no habrá comicios regionales (se convocaron en 2021), sí se votarán los Ejecutivos municipales. Con la joya de la corona, Barcelona, en juego. El partido Valents, recién nacido en política, afronta sus primeras elecciones con una aspiración no menor: ocupar el espacio que deja Ciudadanos y crecer a costa del Partido Popular. Sus sondeos internos auguran un buen resultado el próximo 28 de mayo: obtendrán representación en tres de las cuatro capitales de provincias catalanas, según sus propios barómetros.

Decisivos en Barcelona

En la plaza más importante de todas, la ciudad condal, Valents se aproximaría a los dos concejales. "Seremos decisivos en la formación de la próxima alcaldía", confían en el partido a raíz de sus propios trackings internos. Hasta ahora, la formación ha sido muy crítica con la actual regidora, Ada Colau, que ha gobernado en coalición con Jaume Collboni, líder de los socialistas en la ciudad, y vicealcalde de Colau durante esta última legislatura. La aspiración de Valents, que corroboran los datos que manejan en la dirección de la formación, es poder decidir el Ejecutivo municipal para acabar con los problemas que consideran más importantes: como la delincuencia o la okupación, según señalan fuentes de la cúpula del partido.

Desde el partido ven al PP sin representación asegurada: "Tienen un pie dentro y otro fuera", aseveran desde Valents. Y sus sondeos dan como cuarta fuerza a Xavier Trías, de Junts per Cataluña, una formación que encabeza otros trackings como los que manejas los socialistas, como adelantó Confidencial Digital. “Está nervioso porque no puede defender que no es independentista cuando claramente se ha postulado a favor del referéndum y el derecho a decidir”, explican desde la formación.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Empate técnico entre Colau y Collboni

Los sondeos de Valents apuntan a un empate técnico entre Barcelona En Comú, la formación de Colau, y Collboni, del Partido Socialista de Cataluña. De cumplirse esta tesitura, el partido tendría complicado rentabilizar los concejales que, según sus encuestas, obtendrán el 28-M. Colau ha sido el foco de las críticas de Eva Parera, líder de Valents, y son partidos opuestos ideológicamente. La opción restante sería apoyar a Collboni. Algo complicado después de que los socialistas, junto a Colau, hayan compartido una hoja de ruta compartiendo Gobierno los últimos cuatro años.

Además, Valents se ha postulado como uno de los partidos más críticos con la reforma de la malversación y la derogación de la sedición por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, líder nacional de los socialistas.

Abiertos a pactar con el PSC

El partido catalán, a pesar de las críticas a los socialistas, no se cierran a pactar con ellos y sitúan la pelota en su tejado: "Dependerá de ellos, no de nosotros. Estamos abiertos a hablar con todo el que asuma nuestras principales reivindicaciones", señalan fuentes de la dirección de Valents. Pero desde la cúpula del partido apuntan a la dirección del PSOE en Madrid: "¿Va a dejar Sánchez que Collboni rompa con sus socios a pocos meses de las elecciones generales? No parece", afirman desde la formación autonomista.

Representación en Tarragona, Barcelona y Lleida

Los datos que maneja la dirección de Valents señala que obtendrán concejales en tres de las cuatro provincias de Cataluña. En Lleida, aspiran a mantener los dos que tienen actualmente, antiguos miembros de Ciudadanos. Esta provincia junto a Girona suponen las zonas más complicadas para las formaciones de derecha no independentistas, pues son territorios fuertes para las fuerzas separatistas. También apuntan a que sacarán al menos un concejal en Tarragona y se conforman con dos en Barcelona, tal y como señalan sus sondeos. En todos los territorios sentarán condiciones que consideran "fundamentales" para apoyar los Ejecutivos municipales. "Hay que pensar quién quiere asumir nuestras condiciones, no con quién vamos a pactar", afirman desde el partido.