Error de comunicación de Moncloa: Sánchez no se reúne con las víctimas del terrorismo

Pedro Sánchez se reúne con la Fundación Víctimas del Terrorismo en plena polémica por la negociación con EH Bildu y los acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas o en el País Vasco y Navarra: esa es la información que se difundió este lunes, en base a la agenda de este martes 24 de noviembre publicada en la web de La Moncloa.

Sin embargo, ese encuentro no es tal. Confidencial Digital ha podido confirmar con la Fundación Víctimas del Terrorismo que el encuentro del presidente y de varios ministros del Gobierno este martes a las 13:00 no es con el patronato de esa fundación, sino con el Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo explican que la reunión no es con ellos, ni han sido contactados para ello. Simplemente el presidente de la fundación es uno de los vocales del Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha salido al paso para aclarar que el presidente del Gobierno no se va a reunir con la fundación que agrupa a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo.

No saben ni con quién se reúnen. La reunión no es del Patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sino con el Patronato de la Fundación Centro Memorial que no representa a las víctimas pic.twitter.com/BbTlWbZLks