Elecciones 23-J. La expectación de un cambio político provoca un aumento de las acreditaciones de medios para informar desde los partidos

Celebración electoral en Ferraz.

Este 23 de julio, los resultados de las elecciones se conocerán en torno a la diez y media de la noche y, por lo tanto, será el momento de que los candidatos comparezcan ante los ciudadanos para valorar los resultados de sus partidos, y todo ello con la expectación de un cambio político en España.

Alberto Núñez Feijóo lo hará, en principio, ante 225 periodistas acreditados, de ellos 100 extranjeros, que son los que se han acreditado en la sede nacional del PP, en la calle Génova, para seguir la noche electoral y el escrutinio del 23-J. Pertenecen a 131 medios: 72 nacionales y 59 internacionales.

Los principales medios europeos

Destaca la nutrida presencia de medios de comunicación internacionales que cubrirán la noche en la sede del PP. Entre ellos, la agencia de noticias France-Presse y el periódico italiano ‘Il Fatto Quotidiano’.

Desde el PP reconocen que para esta jornada “han expedido mayor número de acreditaciones de prensa” que lo que ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.

En las generales de 2019, según el Partido Popular, un total de 298 periodistas, de 52 medios nacionales y una decena de extranjeros, se acreditaron en la sede de Génova para el seguimiento de la noche electoral.

Una “limpia” por problemas de aforo

Aseguran, además, que se han visto obligados a “hacer limpia” en las últimas horas por problemas de aforo, antes de cerrar el listado definitivo de acreditaciones.

Por este motivo, además de la tradicional sala de prensa del partido, los ‘populares’ van a habilitar otro espacio más amplio para los medios de comunicación, en la segunda planta del edificio donde tienen la sede.

Solo ‘permite’ un redactor por medio

La Oficina de Información del Partido Popular cerró definitivamente el miércoles el plazo de acreditaciones.

Por cuestiones de aforo, sólo ha permitido el acceso a un redactor por medio. En el caso de las televisiones, han podido acreditar, además, a productor y cámara; y las radios, a un técnico. Y sólo podrá haber un fotógrafo por medio de comunicación.

Sánchez acudirá esta vez a Ferraz

Pedro Sánchez acudirá a la sede del PSOE en la calle Ferraz este domingo por la noche, gane o pierda las elecciones.

El líder del PSOE será quien comparezca después de que se conozcan los resultados. En los pasados comicios municipales y autonómicos, siguió el escrutinio desde su despacho del Palacio de La Moncloa.

Además, el PSOE habilitará esta vez una sala de prensa más grande para eludir los problemas de aforo que hubo el 28-M.

Se han acreditado en la sede socialista de la calle Ferraz, cerca de 200 profesionales entre periodistas y técnicos para seguir el recuento de los votos de las elecciones generales que se celebran este domingo.

En total, un centenar de medios de comunicación, entre radios, televisiones, agencias de prensa y medios escritos de ámbito nacional e internacional para los que se han habilitado zonas de trabajo donde podrán seguir toda la información.

También en el cuartel general del PSOE, debido a las limitaciones de espacio, solamente se ha permitido la acreditación de un redactor o gráfico por medio de comunicación. Las televisiones dispondrán de zonas para realizar directos.

Ferraz estará abierto para los militantes

Las puertas de Ferraz estarán abiertas para los militantes que deseen personarse en la sede. Los afiliados podrán seguir la jornada electoral desde la tarde.

Sin embargo, el pasado 28 de mayo, Ferraz decidió de antemano no convocar a sus bases, coincidiendo con la circunstancia de que no esperaban buenos resultados. No obstante, justificaron esa decisión. “Son elecciones autonómicas. Los actos con militantes son cosa de los territorios”, justificaban fuentes de la dirección del partido pocos días antes de que se abrieran las urnas.

Aumento también en el resto de partidos

El resto de partidos aseguran que han gestionado un gran número de acreditaciones, y confirman también que la presencia de medios será mayor que la registrada el pasado 28 de mayo, y que en las generales del 10 de noviembre de 2019.

En todas las formaciones coinciden en resaltar que la expectación es “muy alta” ante lo decisivo del resultado que deparen las urnas este domingo, entre otras cosas por la expectación de un cambio político en España.

La televisión pública japonesa (NHK) en Vox

130 periodistas, además de técnicos, acudirán a la sede de Vox en la calle Bambú, de Madrid. Pertenecen a 82 medios nacionales, italianos, austriacos, alemanes, la televisión pública japonesa (NHK), franceses, ingleses... y varias agencias internacionales (ANSA, Associated Press, Reuters...).

En el partido de Santiago Abascal explican también que se han visto obligados a rechazar acreditaciones porque el número de solicitudes superaba el aforo de la sala de prensa de la sede nacional.

Aseguran, además, que habrá seguimiento de la noche electoral en las 52 sedes provinciales de Vox, con prensa acreditada en todas ellas.

Sumar ha apurado al máximo los plazos, hasta este mismo sábado, para que los medios pudieran apuntarse. Es la primera vez que el partido de Yolanda Díaz se presenta a unas elecciones. Al cierre de esta edición, sumaba más de 150 acreditaciones, según fuentes de la formación.