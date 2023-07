Sánchez estará en Ferraz la noche del 23-J gane o pierda las elecciones

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Santander.

Queda poco más de una semana para la celebración de las elecciones generales. A pesar de que la mayoría de encuestas sitúan en cabeza al Partido Popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene decidido dar la cara la noche electoral después de que se conozcan los resultados, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de la dirección del Partido Socialista.

Ferraz ya ha comenzado a trabajar en los preparativos del domingo que viene para acoger a la prensa y los miembros del partido que acudan. Y hay puntos fundamentales que serán distintos de la organización diseñada para elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.

Pedro Sánchez, en la sede

El jefe del Ejecutivo acudirá a la casa de los socialistas en Madrid, situada en la calle Ferraz, cerca del Palacio de La Moncloa. El 28-M Sánchez siguió el escrutinio de los comicios locales desde su despacho en la sede del Gobierno, pero no será así esta vez. El presidente seguirá el recuento de votos desde la sede de Ferraz, donde acostumbran a seguir la noche electoral los principales líderes del partido.

Esta decisión está tomada y el presidente no saldrá de la sede: gane o pierda las elecciones. Aunque todas las encuestas apuntan a lo segundo y dibujan una mayoría clara del PP, no está tan evidenciado que los populares consigan sumar con Vox para hacerse con más el 50% de los escaños en el Congreso de los Diputados. Y es ahí donde reside la esperanza de los partidos progresistas.

Comparecerá tras el escrutinio

Esta vez, el presidente del Gobierno será quien comparezca después de que se conozcan los resultados de las elecciones generales. De nuevo: pierda o gane, saldrá a valorar lo que hayan votado los ciudadanos. Será otra de las diferencias con el 28-M. En aquella jornada electoral, Ferraz no desveló hasta el último día quién saldría a comentar los resultados. Todo parecía indicar que sería la portavoz socialista, Pilar Alegría, quien diese la cara aquella noche. Finalmente, fue la elegida y el partido lo comunicó el propio domingo electoral.

Se trata de una decisión que suele depender de lo favorables que sean los resultados. En los mismos comicios —municipales y regionales— de 2019, los socialistas tiñeron de rojo el mapa autonómico y ganaron claramente los comicios. Fue el propio Pedro Sánchez quien compareció en Ferraz tras aquella jornada.

En otras ocasiones donde los socialistas no obtuvieron buenos resultados durante esta legislatura, como sucedió en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, siempre fue otro miembro de la directiva socialista quien habló ante las cámaras de televisión para dar la opinión del partido acerca del escrutinio. Sin embargo, fuentes de la cúpula del PSOE señalan que la diferencia reside en que, esta vez, las elecciones no son territoriales si no nacionales y apelan al propio Sánchez como candidato.

Ahora sí invitan a militantes

Las puertas de Ferraz estarán abiertas para todos los militantes. Los afiliados podrán seguir la jornada por la tarde desde la sede. Es habitual que las bases de los partidos acudan a las sedes siempre que se espera un buen resultado. Así sucedió también en las elecciones autonómicas de 2019, cuando el partido sí llamó a los militantes ante las buenas perspectivas electorales.

Sin embargo, el pasado 28 de mayo, Ferraz tenía decidido no convocar a sus bases. "Son elecciones autonómicas, los actos con militantes son cosa de los territorios", señalaban fuentes de la dirección del partido pocos días antes de que se abrieran las urnas para justificar su decisión y alejarla de un posible mal resultado.

Las crónicas de los principales medios destacaron que no hubo simpatizantes aquella noche y el PSOE terminó perdiendo gran parte de su poder institucional.

Problemas de aforo

Ferraz ha aprendido de los problemas de organización que hubo en los últimos comicios de mayo. Muchos más medios de los previstos solicitaron ser acreditados para seguir el escrutinio en la sede, como suele ser habitual. Sin embargo, fuentes de la dirección socialista señalan que estas solicitudes superaron sus predicciones y se vieron obligados a no acreditar a varios medios.

Para que no vuelva a suceder, altos cargos de Ferraz confirman a ECD que habilitarán una nueva estancia para los periodistas. Un espacio al margen de la sala de prensa que se quedó pequeña el 28-M. Se trata de la sala Ramón Rubial, donde se celebran los comités federales del PSOE y con un aforo mucho mayor al de la zona habitualmente preparada para los medios.

Los militantes junto a la prensa

Los militantes también compartirán este espacio y utilizarán esta sala para pasar la jornada electoral junto a los profesionales de la comunicación. Se espera que la prensa pueda acudir a Ferraz desde las ocho de la tarde hasta altas horas de la madrugada, en función de cuáles sean los resultados.

Habitualmente, desde el cierre de los colegios, los partidos permiten que la prensa entre en sus instalaciones. Esta sala debe su nombre al dirigente socialista que presidió el partido desde diciembre de 1976 hasta su muerte en mayo de 1999.