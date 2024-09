Exteriores no reconocerá a Edmundo González mientras no se muestren las actas oficiales

El presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Gobierno no reconoce la victoria del presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, pero tampoco dará legitimidad alguna a Edmundo González si no se muestran las actas. El Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha reiterado, como medida contra la falta de garantías de las elecciones venezolanas organizadas por las autoridades venezolanas, que no da crédito alguno al resultado oficial anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Pero esa falta de reconocimiento hasta que no se muestren los documentos que certifiquen la limpieza de los comicios, también es un arma de doble filo para la oposición. España no dará como válido el nombramiento de ningún presidente, tampoco sea Maduro o González, si no se sustenta en las actas.

La opositora María Corina Machado ha afirmado que González volverá al país en enero —momento en el que tomará posesión el nuevo presidente— para ser nombrado nuevo jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno español no le reconocería como presidente.

No reconocer al presidente ni sus decisiones

El Gobierno de España se apresuró a no reconocer el resultado de los comicios anunciados por as autoridades venezolanas. En el Ejecutivo consideran que faltan garantías "por todos lados" y que sobran motivos para no dar legitimidad alguna a la victoria que se ha arrogado Maduro.

Para cambiar de postura, Exteriores ha exigido las actas oficiales de las elecciones. Esto es, el documento que certifica qué se ha votado en cada mesa electoral. Una petición que no solo pertenece a España, sino a gran parte de la comunidad internacional. Ningún país europeo ha dado legitimidad al resultado de los comicios venezolanos.

Si Maduro no muestra todas las actas oficiales y se mantiene en el poder, España tampoco reconocerá al mandatario como presidente del país latinoamericano. Aunque esta decisión no afectará a los ciudadanos —continuarán expidiéndose pasaportes, y el trabajo entre embajadas funcionará con total normalidad— sí influirá en las decisiones políticas del presidente venezolano. El Ejecutivo español no reconocerá tampoco ninguna de ellas.

Por ejemplo, si decida abandonar la ONU, los países que no han reconocido los resultados, ignorarán la decisión; lo mismo si opta por romper relaciones diplomáticas o cualquier iniciativa que tome el presidente.

El opositor venezolano y candidato a las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González Urrutia.

Las actas, en manos del Gobierno venezolano

La oposición asegura que goza del 80% de las actas, que acreditan la victoria de González. Pero los países occidentales solo responden ante el total de los documentos oficiales, no los filtrados por los líderes políticos contrarios a Maduro. El fiscal general, Tarek William Saab, anunció una orden de aprehensión contra González por la difusión de las actas, lo que finalmente le ha llevado a decidir abandonar el país y trasladarse a España.

El organismo que posee las actas oficiales es el Consejo Nacional Electoral, en manos del chavismo según la oposición. De modo que en Exteriores ven casi imposible que hagan públicas los documentos que acreditarían el verdadero resultado de los comicios.

Sin conversaciones políticas con Maduro

Desde el Gobierno presidido por Pedro Sánchez niegan cualquier contacto con el entorno de Maduro. Toda comunicación tiene un carácter "burocrático", aseguran. Como ha explicado este lunes el ministro Albares, tampoco se negoció con el régimen venezolano para sacar el país a González, sino que simplemente se avisó de que un avión con el número dos de Exteriores iba a entrar en el país. Las fuentes consultadas tampoco han precisado si se especificó a las autoridades para qué entró el secretario de Estado en Venezuela.

Sin embargo, desde Exteriores reiteran que no hubo ninguna comunicación fuera de cuestiones técnicas necesarias para aterrizar y recoger al opositor. El Gobierno asegura que tampoco está teniendo contactos con Maduro para abordar la situación ni exigirle que la entrega de las actas.