Feijóo ha recibido dos encuestas que dan al PP mayoría absoluta en Extremadura

María Guardiola, líder del PP de Extremadura.

El mensaje de ruptura del PP con Vox en Extremadura ha sido tan contundente que hace muy complicado una rectificación de la candidata popular María Guardiola, aunque aún haya tiempo para retomar las negociaciones. Además, Génova está dispuesta ahora a ir a una repetición de las elecciones porque sus últimas encuestas le dan mayoría absoluta.

La candidata popular extremeña había avisado en la campaña de las elecciones autonómicas en mayo. Reafirmó sus líneas rojas sobre no gobernar con Vox antes de que se abrieran entonces las urnas y lo lleva repitiendo en los últimos días, en medio de las presiones y negociaciones discretas.

“Parece que nos obligan a ir a elecciones, y me entristece enormemente porque, en política, lo que hay es que demostrar altura de miras. Ir a elecciones, iremos a elecciones si hay que ir”, se mostró tajante Guardiola el pasado martes.

La candidata del PP remachó: “Una cosa es negociar y otra mercadear. Ahora mismo no está en juego el poder, sino la dignidad. No voy a regalar consejerías. Jamás voy a faltar a mi compromiso. Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a los que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o tiran a la papelera la bandera LGTBI”.

Logra mayoría absoluta

Ante esa tesitura, la dirección nacional del PP ha decidido transmitir sin titubeos que avala la posición de Guardiola. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Génova, la firmeza del equipo de Alberto Núñez Feijóo se explica en este caso en que ha recibido dos encuestas en la última semana que dan al PP mayoría absoluta en Extremadura en una previsible repetición electoral el próximo otoño.

Los sondeos que maneja Génova han detectado que el PP arrebata al PSOE un porcentaje de votos desde el centroizquierda, un votante que ha visto al candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, cambiar de discurso en varias ocasiones: se despidió de la vida política en la noche electoral tras asumir la derrota, para luego anunciar un regreso a las 24 horas y hace unos días filtrarse desde sus propias filas que se terminaría marchando tras las elecciones generales a Madrid para ocupar un puesto de senador autonómico. Él no lo ha desmentido.

Entre tanto, Vara anunció este miércoles que se presentará a la investidura y pedirá al resto de grupos que se abstengan para que así pueda gobernar la lista más votada. El PSOE fue la formación más votada en las pasadas elecciones, con los mismos escaños que el PP.

Apuntalar un PP de centro

Fuentes del equipo del líder del PP explican también a ECD que la baronesa extremeña manda así “un mensaje muy claro a Vox: no tragamos con todo” y en una doble dirección: “Por un lado, apuntalamos a un PP de centro y, por otro, subrayamos el hecho de que Vox solo quiere sillones”.

En Génova también recalcan que si al final hay que ir a una repetición electoral se irá sin mayores problemas: “En Extremadura, Vox solo tiene 5 diputados. O como pasa en Murcia, donde estamos a dos de la mayoría. Todo depende de si les necesitamos para gobernar y no hay más remedio. Si quieren elecciones en Extremadura, e incluso también en Murcia, pues allá vamos”.

El PSOE ganó en votos en Extremadura el 28-M, logrando 28 escaños, pero la suma de PP (28) y Vox (5) hacía pensar en una hipotética mayoría absoluta para la derecha.

La estrategia de la líder regional popular era, sin embargo, otra muy distinta. Guardiola avanzó desde hace semanas que quería formar un Gobierno en solitario y esa fijación ha propiciado que Vox haya llevado al límite las negociaciones.

Investidura antes del 23-J

El PSOE ganó en votos en Extremadura el 28-M, logrando 28 escaños (seis menos que en los comicios anteriores), pero la suma de PP (28) y Vox (5) alcanza la mayoría absoluta, que se sitúa en 33 de los 65 escaños. Podemos-IU mantiene los cuatro que consiguió en 2019.

Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la presidenta del Parlamento, la ahora reelegida Blanca Martín (PSOE), debe designar un candidato tras consultar con los grupos antes del 5 de julio.

El siguiente paso es que en los 15 días siguientes (antes del 20 de julio) se debe convocar el pleno de investidura. Según los plazos, la primera sesión de investidura se llevaría a cabo antes de las elecciones del 23 de julio. Si no sale nadie, se pueden convocar los plenos que se consideren, pero si en dos meses no es posible hay que convocar elecciones.

Que el ruido castigue a Vox

Según las fuentes consultadas, Feijóo tiene pactado con María Guardiola forzar una sesión de investidura a tres días de las generales para que el ruido castigue a Vox en toda España.

Con esa estrategia, la dirección nacional del PP busca que los “numeritos” en público desgasten al partido de Santiago Abascal. Han constatado que provocan enfado en el votante de derechas y le llevan a decantarse finalmente por el PP para garantizar la estabilidad y gobernabilidad de Alberto Núñez Feijóo tras los comicios del 23 de julio.

De hecho, en el entorno del líder popular recuerdan, por ejemplo, que la amenaza de repetición electoral en Murcia, después de que el PP dejara fuera a Vox de la Mesa del Parlamento regional, se ha ido diluyendo con el paso de los días.

Aseguran que Vox ha comenzado a asumir que el candidato popular, Fernando López Miras, se encuentra a dos escaños de la mayoría absoluta y las exigencias para apoyar su investidura deben ser moduladas.