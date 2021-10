El ‘negociador’ Bolaños promueve a Carmen Calvo para Defensora del Pueblo

Félix Bolaños ya tiene prácticamente cerrados los nombres de los candidatos para la renovación de los órganos constitucionales que deberá consensuar con el PP en los próximos días. Una de las sorpresas es la entrada en la lista de Carmen Calvo después de haber sido relegada por Pedro Sánchez para presidir el PSOE.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro de la Presidencia y el secretario general del PP, Teodoro García Egea retomaron los contactos este martes de forma discreta. Ambas partes reconocen que pretenden tener cerrado el acuerdo la próxima semana.

Después del pacto exprés cerrado el pasado jueves, PSOE y PP se dieron unos días de plazo para intercambiar sus respectivos candidatos. El pacto se cerró sin nombres concretos, solo con la premisa de que todos los propuestos debían ser juristas de reconocido prestigio.

Carmen Calvo, Defensora del Pueblo

Aunque hasta la fecha no se han puesto de forma oficial nombres sobre la mesa, fuentes de la negociación aseguran a Confidencial Digital que, de forma oficiosa, el ‘negociador’ Bolaños ha planteado el de Carmen Calvo, como propuesta de candidata de consenso entre Génova y Ferraz para el cargo de Defensor del Pueblo.

Calvo abandonó el Gobierno con la promesa de Pedro Sánchez de que iba a ser recompensada de alguna forma. Se especuló con la presidencia del PSOE, un cargo orgánico simbólico, pero con exposición mediática y con cierta influencia. Pero esta promesa no se hizo realidad en el 40 Congreso federal de Valencia.

Félix Bolaños ha promovido su nombre

En Presidencia no se pasa por alto que la ex vicepresidenta sigue manteniendo estrechos contactos políticos con ex compañeros y es una figura bien vista en el PP, donde se le reconoce su preparación y carácter dialogante.

Así, el nombre de Carmen Calvo ha entrado en la lista que maneja el ministro de la Presidencia para renovar el cargo de Defensor del Pueblo, según confirman fuentes conocedoras de las conversaciones en ambos partidos. Sería la segunda mujer en ostentar este cargo después de Soledad Becerril, propuesta por el PP, entre 2012 y 2017.

En Moncloa se valora también que Calvo ha mantenido un perfil bajo, sin criticar una destitución que le comunicó después de decirle al propio Bolaños que la sustituiría, y ha seguido defendiendo las políticas del grupo parlamentario socialista -del que aún forma parte- en la tertulia nocturna de la Cadena SER, por la que ha fichado tras salir de La Moncloa.

Teodoro García Egea no la ve con malos ojos

Las fuentes consultadas por ECD confirman que la propuesta de Bolaños ya la conoce el entorno de Pablo Casado, y en concreto su ‘negociador’, Teodoro García Egea.

En el PP no ven, a priori, el nombre de la ex vicepresidenta con malos ojos. Descartan de hecho un veto porque desvinculan el cargo de Defensor del Pueblo de la necesidad de la despolitización y la independencia judicial, que sí exigen por ejemplo para el Tribunal Constitucional, pero sobre todo el CGPJ, que por ahora ha quedado fuera del pacto.

Bolaños ve problemas con Juan Carlos Campo

También en el marco de las negociaciones, la candidatura del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para el Constitucional ha surgido, sin embargo, por sorpresa y ha llegado desde el entorno cercano al propio ex ministro, según recalcan en el entorno de Bolaños.

Moncloa considera que plantea serios problemas en un momento en que ambas formaciones reivindican un refuerzo de la despolitización y la independencia judicial. A eso se suma el eco de polémicas decisiones anteriores como el nombramiento de Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado.

En cambio, los defensores del ex ministro de Justicia dentro del PSOE explican que un gesto hacia Campo permitiría cerrar las heridas, como se ha hecho en parte con José Luis Ábalos y Carmen Calvo, al colocarlos en las comisiones de Interior e Igualdad en el Congreso.

Difícil apoyar al “ministro de los indultos”

En el PP señalan, no obstante, que es difícil que puedan apoyar al “ministro de los indultos”, pero también reconocen que les beneficiaría su nombramiento desde el punto de vista de las mayorías dentro del Constitucional.

Como ocurre con otros magistrados, Juan Carlos Campo tendría que abstenerse en votaciones clave por su actividad como miembro del Gobierno y supondría un apoyo menos en el bloque progresista. Esto afectaría, por ejemplo, en la decisión sobre los recursos sobre el 1-O que están pendientes de resolución en el alto tribunal.