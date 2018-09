La Fiscalía rechaza la estrategia de los ex consellers para retrasar el juicio del 1-O

El juicio contra los organizadores del referéndum de independencia del 1-O comenzará, según el calendario que manejan en el Tribunal Supremo, en noviembre, y tendrá lugar en la sala de vistas. De hecho, según ha sabido Confidencial Digital, el sumario ya está concluido y sólo faltan las alegaciones de las defensas.

ECD ha sabido que los independentistas procesados manejan una baza: retrasar el inicio del juicio para que se celebre en fechas más alejadas del aniversario de la consulta. Su intención es que dé comienzo en 2019.

Nuevas diligencias

Para ello, ha podido saber ECD, Junqueras, los Jordis y los ex consellers presos van a solicitar al juez instructor, Pablo Llarena, que ordene nuevas diligencias a la Guardia Civil y a la Policía Judicial.

De esta manera, hasta que no fueran practicadas, no podría darse por concluido el sumario de la causa y por tanto, no se podría dictar el auto de apertura de juicio oral. El proceso se vería retrasado durante semanas e incluso meses.

La Fiscalía se va a negar

Sin embargo, según ha podido saber este confidencial, la Fiscalía, que ya conoce esta estrategia, ha transmitido a los procesados que se opondrá a la solicitud de nuevas diligencias. Lo hará precisamente para evitar que se alargue el cierre del sumario.

Por su parte, el juez Llarena no admitirá estas peticiones, han confirmado fuentes cercanas al caso, ya que comparte la misma opinión que el Ministerio Público. Es más, él mismo se fijó el plazo para concluir el sumario y opina que un macro juicio de estas características, con delitos tan graves como la rebelión y la sedición, no deben demorarse más de lo estrictamente necesario.