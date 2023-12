Génova asegura que deja en manos de Alfonso Rueda un adelanto electoral en Galicia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, atiende a medios a su llegada al acto de homenaje a la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid.

Génova asegura dará libertad absoluta a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, para decidir si adelanta las elecciones en la región. Un juicio en el que no participará el equipo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y sobre el que no se posicionará en público, sea cual sea la decisión del dirigente autonómico, según confirman fuentes de la dirección del PP a Confidencial Digital.

Desde la cúpula del partido guardarán "máximo respeto" a la opinión de Rueda, que guarda una estrecha relación con Feijóo después de que formara parte de su Ejecutivo en Galicia hasta que el actual presidente del PP cogió las riendas de Génova. El actual responsable de la Xunta ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno regional desde 2012 hasta 2021, y acumula casi 25 años en la política gallega de la que surgió Feijóo.

Un posible adelanto

La sombra del anticipo de los comicios en Galicia se acentúa cada día con más fuerza. En Génova no niegan que esta opción esté sobre la mesa y, como adelantó Vozpópuli, el Ejecutivo gallego estudia esta opción para dar un giro de guion que deje en fuera de juego al resto de partidos y al PP como fuerza más sólida en el territorio. Vox no ha empezado a trabajar unas elecciones en Galicia, previstas para el próximo verano, y tanto el Partido Socialista como Sumar no han potenciado sus candidaturas.

De hecho, la formación liderada por Yolanda Díaz —en plena guerra abierta tras la salida unilateral de Podemos del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados— aún no ha concretado si acudirá en coalición con otras formaciones regionales y nacionales.

Este martes comienza el debate de la Ley de Amnistía, que se votará el jueves, pero cuya tramitación hasta que se publique en el BOE aún tiene varios episodios por delante. Un escenario propenso para que el PP se enfrente a unas elecciones que tendrían mucho eco nacional.

De izquierda a derecha. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegan a un desayuno de Nueva Economía Fórum, a 17 de noviembre de 2023, en Madrid.

Decisión consensuada

Habitualmente, las decisiones regionales suelen estar consensuadas con Génova. Así fue bajo la dirección de Pablo Casado cuando Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, adelantó los comicios en diciembre de 2020. Al igual que los pactos regionales que se cerraron tras los comicios autonómicos y locales del 28-M también tuvieron la tutela de la dirección del partido.

Sin embargo, la buena sintonía entre Rueda y Feijóo podría haber alterado este modus operandi extendido en todos los partidos. En Génova ni siquiera entran a valorar los pros y los contras de una decisión que podría ser trascendental para mantener la mayoría absoluta que consiguió y mantuvo Feijóo en cuatro comicios distintos; y consideran que posicionarse sería una falta de respeto al líder gallego. "Libertad absoluta para Alfonso", aseveran fuentes de la dirección del PP a ECD.

Revalidar el liderazgo

El objetivo de un adelanto es claro: afianzar la mayoría absoluta de la que goza actualmente el PP de Galicia. Cualquier otro resultado supondría una merma en el liderazgo del actual dirigente autonómico y las encuestas apuntan que los populares podrían lograrlo de nuevo. Un resultado que supondría casi 20 años de mayorías absolutas del PP en este territorio.

Sin embargo, se trata de los primeros comicios a los que se enfrenta Rueda. El actual mandatario gallego tomó la varea de mando que le dejó Feijóo, quien obtuvo casi el 48% de los votos y 42 de los 75 escaños que conforman el parlamento autonómico; seguido del Bloque nacionalista Galego, líder de la oposición, al borde de un 24%. Las próximas elecciones medirán si el Rueda consigue recoger el apoyo popular que dejó Feijóo tres años después de su marcha.