El Gobierno no autoriza una protesta de Vox contra la reubicación de refugiados

La Subdelegación del Gobierno en Teruel no ha autorizado la manifestación convocada por VOX para este sábado, 31 de agosto, en rechazo a la llegada de un centenar de refugiados malienses, procedentes de Canarias, a la localidad de Mora de Rubielos, prevista para este domingo.



Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han señalado a Europa Press que la manifestación no se ha podido autorizar por no haberse comunicado con una antelación de, al menos, diez días naturales, tal y como establece el artículo 8 de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.



Frente a la prohibición, el grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, con el exvicepresidente autonómico Alejandro Nolasco a la cabeza, ha convocado de todos modos a los medios de comunicación este sábado, a las 12.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Mora de Rubielos.



La formación liderada por Santiago Abascal pretende mostrar "su oposición a la llegada de inmigrantes irregulares", así como su "contundente oposición" y "rechazo a la prohibición" de la manifestación.