El Gobierno dará un toque a Zarzuela por no permitir la foto del rey vacunándose: Sánchez sí lo hará ante los medios

Zarzuela informó de que Felipe VI recibió el pasado 29 de mayo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el WiZink Center de Madrid. Pero el Gobierno hubiera querido una imagen del jefe del Estado vacunándose para contribuir a dar seguridad a la población. Una estampa que Pedro Sánchez sí hará pública cuando sea citado.

La Casa Real no difundió ninguna fotografía del momento, algo que resultó muy extraño para muchos. Incluso levantó sospechas y rumores sobre si el rey se habría vacunado antes de lo que le hubiera correspondido.

Días después se zanjaron las posibles dudas, cuando salieron a la luz unas imágenes de Felipe VI en el centro de vacunación. El programa ‘Cuatro al día’ emitió la foto exclusiva, en la que se puede ver al monarca en el interior del WiZink Center, de espaldas, sentado en una de las salas de espera, con camisa azul, vaqueros y mascarilla.

Se reclama transparencia a Zarzuela

El debate sobre la necesidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la Casa del Rey y de la familia real se encuentra en la calle desde hace tiempo y se agudiza cada vez que, como ha ocurrido en los últimos meses, salen a la luz nuevos escándalos que afectan al rey emérito.

Pese a que el Gobierno ha entrado en ocasiones en esta discusión mostrándose, por ejemplo, a favor de estudiar el fin de la inviolabilidad del Jefe del Estado, en La Moncloa han rechazado, a corto plazo, impulsar iniciativas que pudieran abordar esta y otras cuestiones pendientes respecto a la institución.

Cuando se haga, coinciden las fuentes del Ejecutivo consultadas, deberá hacerse, además, de la mano de la Zarzuela. Es decir, que la pelota está en el tejado de Felipe VI.

La imagen de Felipe VI vacunándose

Así las cosas, fuentes con acceso a La Moncloa a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que en el Gobierno no ha gustado que la Casa del Rey no haya distribuido ninguna imagen de Felipe VI en el centro de vacunación, a diferencia de otros mandatarios y miembros de la familia real que sí han salido retratados o haciendo declaraciones.

Zarzuela se limitó a apuntar en el comunicado que distribuyó al día siguiente: “Te informo de que Su Majestad el Rey fue vacunado ayer, en lugar y tiempo según le ha correspondido. Una vez finalizadas las actividades del Día de las Fuerzas Armadas, fue en la tarde del sábado al centro de vacunación de la Comunidad de Madrid en el Wizink Center”.

No se especificó tampoco qué vacuna había recibido. Pero los medios destacaron que ese día, en el WiZink Center, solo se vacunaba con la vacuna de Janssen, que es una de las que corresponde a la franja de edad de los 50 a los 59 -el rey tiene 53- y consta de una sola dosis.

Solo se informó de que el monarca acudió al centro de vacunación acompañado por el doctor Juan Martínez, jefe de los Servicios Médicos de la Casa del Rey y por Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La vacunación es un “proyecto de país”

Fuentes del Ejecutivo argumentan a ECD que la difusión de esa instantánea hubiera permitido visibilizar el apoyo inequívoco del jefe del Estado al “proyecto de país” que representa la campaña de vacunación para inmunizar contra el Covid-19 a todos los españoles.

Se ha demostrado que la vacuna es la mejor arma para combatir el virus y también la mejor herramienta de recuperación económica. Cualquier esfuerzo por seguir concienciando a la población de su conveniencia, añaden, es importante.

El ejemplo de otros jefes de Estado

En Moncloa no pasan por alto el protagonismo y la implicación en las campañas de vacunación de sus países de otros miembros de casas reales. Destacan que la reina Isabel II animó a todos los británicos a vacunarse contra el coronavirus a través de una videollamada con varios responsables de la campaña de vacunación en el Reino Unido.

La soberana, de 94 años, habló de su experiencia tras haberse vacunado en enero: “Fue muy rápido y recibí muchas cartas de personas que se han sorprendido mucho de lo fácil que fue recibir la vacuna. Y el pinchazo no dolió en absoluto”, aseguró.

“Obviamente es difícil para las personas si nunca se han vacunado (...) pero deberían pensar en los demás más que en sí mismas”, añadió la reina, quien comparó el Covid-19 con una “peste” que arrasa el mundo.

“El rey no debió acudir acompañado”

En el Gobierno, no obstante, insisten en que Felipe VI no ha recibido ningún trato de favor, pero también critican el error de ir acompañado, algo que al resto de personas citadas para vacunarse no se les permite para evitar aglomeraciones.

Tras recibir su dosis, esperó en una sala junto al resto de convocados los 15 minutos de rigor para evitar posibles reacciones de la vacuna mientras charlaba con Antonio Zapatero. Ese es el momento al que corresponde la foto que publicó ‘Cuatro al día’.

Habrá imagen de Sánchez vacunándose

Ahora, Pedro Sánchez recibirá la vacuna contra el coronavirus en los próximos días, una vez regrese a España de la gira por Latinoamérica que inició este martes y que le llevará a Argentina y Costa Rica.

El presidente, de 49 años, espera una citación inminente, tras el inicio de la campaña de vacunación para los ciudadanos de 40 a 49 años de edad en la Comunidad de Madrid.

Su vuelta a Madrid, sin embargo, no se producirá hasta finales de esta semana, ya que tiene programados actos institucionales en Costa Rica hasta el viernes. Una vez confirmada la cita para la vacuna, fuentes de Moncloa confirman a ECD que su equipo ha previsto que Sánchez reciba la dosis “con luz y taquígrafos” para contribuir a dar seguridad a la población, con el lema “#YoMeVacuno”, a diferencia de la decisión adoptada por Zarzuela con respecto a Felipe VI.

Una imagen que, insisten, sirva también para “dar un toque” a la Casa del Rey “por la falta de transparencia” con este asunto.

Pedro Sánchez se sumará así a otros representantes del Consejo de Ministros que ya han recibido la vacuna, como es el caso (por este orden) de Miquel Iceta (Política Territorial), Margarita Robles (Defensa), Manuel Castells (Universidades), José Luis Escrivá (Seguridad Social), Isabel Celaá (Educación), José Luis Ábalos (Transportes), Juan Carlos Campo (Justicia), Arancha González Laya (Exteriores), la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y Yolanda Díaz (Trabajo).

El Gobierno aprovechará también la vacunación de Sánchez para destacar la “ejemplaridad” de todos los integrantes del Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, a la hora de respetar escrupulosamente su turno de vacunación.