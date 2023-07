El consejo de los grandes empresarios a Feijóo: “No arriesgues en el último minuto”

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el debate cara a cara.

Los grandes empresarios del país han llamado a la prudencia a Alberto Núñez Feijóo para “no meter la pata” en una recta final de la campaña que califican de “decisiva” con vistas a consolidar el cambio político en España. El líder del PP protagonizó un tenso rifirrafe en TVE sobre la subida de las pensiones que alarmó a la cúpula empresarial.

La enemistad manifiesta del Gobierno, y del propio Pedro Sánchez, con el mundo empresarial se ha convertido en una baza electoral para Feijóo.

El equipo del líder del Partido Popular ha intensificado en las últimas semanas los encuentros con los ejecutivos más destacados del Ibex, preocupados por los ataques constantes que reciben desde la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos.

Alarma por el patinazo

En la cúpula empresarial no ha pasado por alto la tensión suscitada durante la entrevista que Núñez Feijóo protagonizó el lunes en ‘La Hora de La 1’, que no tardó en trascender los estudios de la televisión pública, impregnar las redes sociales y aterrizar en los argumentarios de sus principales adversarios políticos.

Consideran que el impacto mediático habría sido más limitado en cualquier otro contexto, pero a seis días de unas elecciones generales cualquier error puede tener un efecto incierto en la opinión pública.

Y esa circunstancia ha alarmado en las últimas horas a algunos altos ejecutivos de varios sectores enfrentados al Ejecutivo de Sánchez, como son el bancario y el energético que, según ha podido saber Confidencial Digital, ven peligrar con esos “patinazos” el cambio de Gobierno.

En el PP se muestran convencidos de que ni la peor polémica estos días salvará a Pedro Sánchez de una derrota en las urnas, pero los altos ejecutivos que han trasladado sus mensajes a la cúpula de Génova insisten: “En la recta final, no se puede fallar”.

Un gobierno solo del PP

Los grandes empresarios que han hablado con Feijóo le han reiterado la necesidad de “cuidar los errores”, a solo cinco días de las generales.

No tanto por temor a que el PSOE pueda dar la vuelta al resultado que todas las encuestas pronostican, sino porque el mundo económico apuesta por que el PP logre un Gobierno que se sostenga por sí mismo, “sin intermediarios”, o una mayoría amplia pero suficiente como para esquivar a Vox y su incorporación al Gobierno.

No entrar al trapo de las polémicas

Han transmitido a Núñez Feijóo que “no debe meterse ni en líos ni en charcos”.

“Tiene que acostarse y no hacer ruido. Exponerse lo menos posible, porque de salida parte de una posición cómoda”, analiza uno de los principales empresarios de la construcción del país, que ha aconsejado al líder del PP una campaña de perfil bajo.

El problema de meterse en charcos, sugieren las fuentes empresariales consultadas, es que también puede tener el efecto contrario y alejar a Feijóo de un mandato “claro y rotundo” en las urnas.

Un error infundir miedo con Correos

Por si fuera poco, las elecciones se celebran en una fecha, a finales de julio, en la que gran parte de la base social del PP se encuentra de vacaciones.

En la cúpula empresarial califican de “error” que, frente a los sectores de la derecha y del PP que han alentado el bulo de un intento de pucherazo por parte de Pedro Sánchez con el voto por correo, Feijóo no lo haya desautorizado de forma explícita, y que, al contrario, hasta haya arrojado dudas sobre la limpieza del proceso.

Consideran que la paradoja de esa conspiración que agitan desde la derecha es que el PP necesita que los suyos voten masivamente por correo. Por lo tanto, concluyen, infundirles temor a una manipulación del sistema va, en realidad, contra de sus intereses.

Eclipsó la imagen presidencialista

El encontronazo con Silvia Intxaurrondo en TVE fue tan tenso que eclipsó parcialmente el simbolismo del acto que protagonizó Núñez Feijóo horas después en el Faro de Moncloa, donde anunció su compromiso de intentar levantar, junto al PSOE, cinco “Pactos de La Moncloa", y reafirmó su intención de “no ser rehén de nadie”, en alusión a Vox.

En el entorno del líder nacional del PP coinciden con la cúpula empresarial en la premisa de que la última semana de campaña es “decisiva”, e insisten en poner como ejemplo a Juanma Moreno, cuya mayoría absoluta, recuerdan, se consolidó en los días inmediatamente anteriores a las elecciones andaluzas.

Apagar posibles focos de polémica

En la recta final de la campaña, y después de la tensa entrevista de TVE, han aconsejado a Feijóo “apagar posibles focos de polémica”.

Le han dicho, por ejemplo, que no entre en debate sobre la controvertida foto con el narco Marcial Dorado que el PSOE ha azuzado en las últimas horas, algo que en el PP califican como una jugada “a la desesperada” de Sánchez pero que “no moverá ni un voto”.

También le han recomendado que no difunda el listado de leyes del Gobierno de Pedro Sánchez que el PP derogará si llega al poder, y que no han hecho público porque no hay consenso en la dirección sobre si revelarlo o no. En el equipo del líder popular reconocen que va ganando la postura de navegar en la indefinición.

Núñez Feijóo tampoco ha desvelado todavía con qué equipo pretende gobernar, ni quién sería su vicepresidente económico.

No mancharse con los socios de Vox

El otro factor de riesgo, del que le han advertido, es Vox. Aunque en el PP se ha instalado la idea de que el partido de Santiago Abascal “ya no da miedo y penaliza menos que los acuerdos del PSOE con ERC y Bildu”, otra cosa es que Vox no sea un “aliado peligroso” para Feijóo, y hasta un obstáculo en su intención de pescar en el voto moderado.

Así, el lunes no asistió ni a la toma de posesión de María Guardiola en Extremadura ni a la de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, adonde sí se desplazó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De este modo, el líder del PP evitó la foto con los dos únicos presidentes autonómicos que, hasta la fecha, han pactado una coalición de gobierno con Vox.

No acudir al debate a cuatro de TVE

También hay voces políticas y empresariales que han recomendado a Feijóo un perfil bajo en los días que restan hasta el domingo: no agitar las aguas en exceso e incidir en el mismo mensaje que, aseguran, le ha funcionado al PP hasta ahora: apelar al “voto útil” y agitar a su favor la estrategia del miedo a Vox.

Alberto Núñez Feijóo cuenta con la ventaja del viento de cola provocado tras derrotar a Sánchez en el cara a cara de la semana pasada en Atresmedia. La tendencia es tan buena, destacan en el mundo empresarial, que hay que procurar un final de campaña conservador, con poca exposición, porque el principal riesgo es echar a perder esa ventaja por cometer errores.

Estos consejos han reafirmado la decisión de Feijóo de no acudir este miércoles al debate a cuatro en TVE, con Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal. “Va a ser un “todos contra Feijóo”, y Sánchez y Yolanda le van a acorralar con Vox. Tiene más que perder que ganar”, le han convencido.